VQG Bái Tử Long lần đầu tiên ghi nhận "kho báu sống", cần được bảo vệ nghiêm ngặt

Trong đợt khảo sát khu hệ chim tại Vườn quốc gia (VQG) Bái Tử Long, Quảng Ninh vào tháng 10/2025, các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đã ghi nhận sự xuất hiện của loài Rẽ mỏ rộng (Calidris falcinellus), tên tiếng Anh: Broad-billed Sandpiper.

Đây là lần đầu tiên loài chim di cư hiếm này được ghi nhận tại VQG Bái Tử Long, cụ thể tại các bãi bồi ven biển đảo Quan Lạn.

Rẽ mỏ rộng thuộc họ Rẽ (Scolopacidae), bộ Rẽ (Charadriiformes). Năm 2024, Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) nâng cấp loài này từ "Ít quan tâm" (LC) lên "Sắp nguy cấp" (VU) trong Sách đỏ, do quần thể suy giảm trên 30% trong ba thế hệ gần nhất.

Nguyên nhân suy giảm chủ yếu là khai thác than bùn ở các khu vực sinh sản tại châu Âu, cùng với mất sinh cảnh do khai hoang, săn bắt và khai thác thủy sản trong hành trình di cư và trú đông.

Rẽ mỏ rộng xuất hiện tại VQG Bái Tử Long, (ảnh: Phạm Hồng Phương và Đặng Ngọc Huyền).

Sự xuất hiện của loài chim này tại Bái Tử Long nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực trong mạng lưới di cư của các loài chim. Đây là điểm dừng chân quan trọng, cung cấp sinh cảnh thuận lợi cho nhiều loài trong mùa di cư.

Đây là loài chim di cư hiếm, lần đầu tiên ghi nhận tại VQG Bái Tử Long. Vì vậy, cần có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, tuân thủ Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (năm 2022) về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Phát hiện Rẽ mỏ rộng không chỉ làm giàu thêm danh mục loài tại VQG Bái Tử Long mà còn là lời cảnh báo về việc duy trì và bảo vệ sinh cảnh ven biển – yếu tố then chốt để đảm bảo sự đa dạng sinh học và ổn định quần thể các loài chim di cư.

Đây cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của thiên nhiên và vai trò của các vườn quốc gia trong công tác bảo tồn.