VPF mời trọng tài từng làm việc ở World Cup 2022 điều hành trận play-off V.League

Hai trọng tài ngoại sẽ tham gia điều hành trận đấu tranh suất dự V.League 2026/27 giữa PVF-CAND và Bắc Ninh.

Theo đó, hai trọng tài FIFA người Singapore sẽ điều hành trận đấu quan trọng, xác định đội bóng giành quyền tham dự V.League 2026/27, diễn ra vào lúc 18h00 ngày 12/6 tới trên sân Hà Tĩnh.

Cụ thể, trọng tài Ahmad A'Qashah Bin Ahmad Al Badowe và trọng tài Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari đã được VPF mời sang Việt Nam làm nhiệm vụ. Một người làm trọng tài chính, một người điều hành phòng VAR. Đây đều là những trọng tài giàu kinh nghiệm, thường xuyên được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và FIFA giao nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế quan trọng.

Trọng tài Ahmad A'Qashah Bin Ahmad Al Badowe (khoanh tròn) làm nhiệm vụ tại V.League 2022.

Ahmad A'Qashah là trọng tài FIFA từ năm 2013 và đã điều hành nhiều trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup, vòng loại Asian Cup cũng như các trận đấu quốc tế cấp đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, Muhammad Taqi là một trong những trọng tài hàng đầu của Singapore, trở thành trọng tài FIFA từ năm 2012 và từng làm nhiệm vụ tại AFC Asian Cup, FIFA U-17 World Cup, FIFA U-20 World Cup. Đặc biệt, ông cũng góp mặt trong đội ngũ trọng tài VAR tại FIFA World Cup 2022 ở Qatar.

Trọng tài Muhammad Taqi là cái tên không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Ông từng cầm còi ở trận bán kết giải U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam vs U23 Qatar.

Trận play-off luôn mang tính chất đặc biệt khi kết quả của một trận đấu có thể quyết định tương lai của cả một mùa giải. Vì vậy, việc lựa chọn các trọng tài giàu kinh nghiệm quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm công tác điều hành chính xác, hạn chế tối đa những tranh cãi phát sinh và tạo điều kiện để các đội bóng cống hiến một trận đấu hấp dẫn, đúng tinh thần thể thao.

Đáng chú ý, để đảm bảo công bằng, PVF-CAND (đội xếp thứ 13 tại V.League) sẽ chỉ được phép sử dụng 1 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch, giống như CLB Bắc Ninh (á quân giải hạng Nhất).