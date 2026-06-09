VFF áp dụng công nghệ tiền tỷ cho 3 trận tranh vé thăng hạng, chất lượng sánh ngang V.League

Điều này giúp đảm bảo sự công bằng trong 3 trận đấu quyết định vé thăng hạng của các đội bóng.

Vòng chung kết Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13/6 đến ngày 16/6 tại SVĐ Quy Nhơn (Gia Lai), với sự góp mặt của 4 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại gồm Trẻ Hà Nội, Huế, Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm xác định 3 suất thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27.

Nhằm nâng cao chất lượng điều hành trận đấu, đảm bảo tính chính xác và công bằng ở giai đoạn quyết định của mùa giải, VFF quyết định áp dụng công nghệ VAR đối với toàn bộ 3 trận đấu tại Vòng chung kết.

Đây là lần thứ hai công nghệ VAR được triển khai tại Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia, sau lần đầu tiên được áp dụng tại Vòng chung kết mùa giải 2024. Quyết định này tiếp tục khẳng định nỗ lực của VFF trong việc nâng cao chất lượng công tác tổ chức, điều hành các giải bóng đá quốc gia, không chỉ ở hệ thống bóng đá chuyên nghiệp mà còn tại các giải bán chuyên nghiệp và các giải trẻ.

Lịch thi đấu vòng chung kết giải hạng Nhì quốc gia 2026.

Để triển khai, VFF đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các đơn vị liên quan. Trên cơ sở kinh nghiệm tổ chức và vận hành VAR tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trong những năm qua, các đơn vị đã xây dựng phương án triển khai phù hợp với điều kiện tổ chức của giải đấu.

Theo đó, hệ thống VAR sẽ được vận hành theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương các trận đấu tại Giải bóng đá Vô địch quốc gia V.League, với tối thiểu 8 camera bao gồm các góc máy toàn cảnh, cận cảnh, hai camera bắt việt vị, hai camera phía sau cầu môn cùng các góc máy hỗ trợ khác nhằm phục vụ công tác phân tích và đánh giá tình huống của tổ trọng tài VAR.

Được biết, chi phí đầu tư cho mỗi xe VAR tiêu chuẩn của FIFA tại V.League rơi vào khoảng từ 500.000 đến 550.000 USD. Quy đổi sang tiền Việt, con số này tương đương khoảng 9 đến 11 tỷ đồng cho một xe hoàn chỉnh

Mỗi xe VAR có chi phí đầu tư theo chuẩn FIFA dao động trong khoảng 9-11 tỷ đồng.

Để các đội bóng nắm rõ quy trình vận hành cũng như các giao thức liên quan đến VAR, Ban tổ chức giải sẽ tổ chức buổi phổ biến chuyên môn vào chiều 12/6 tại Quy Nhơn với sự tham dự của ban huấn luyện, đội trưởng và đại diện cầu thủ của các đội tham dự Vòng chung kết.

Theo lịch thi đấu, trận thứ nhất giữa Trẻ Hà Nội và Trường Giang Gia Định sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 13/6. Trận thứ hai giữa Lâm Đồng và Huế diễn ra lúc 19h00 cùng ngày. Hai đội giành chiến thắng sẽ xếp Đồng Giải Nhất chính thức đoạt vé thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27, trong khi hai đội thua sẽ gặp nhau ở trận đấu ngày 16/6 để cạnh tranh suất thăng hạng còn lại.

Toàn bộ 3 trận đấu của VCK Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng truyền thông của VFF.