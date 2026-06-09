Thực hư tin đồn cựu vương V.League giải thể sau khi xuống hạng, hàng loạt tuyển thủ rời đi

Tin đồn lan truyền khiến dư luận không khỏi hoang mang, bởi đây là đội bóng giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam.

Sau khi V.League 2025/26 hạ màn, đã xuất hiện tin đồn CLB Becamex TP.HCM sau khi phải xuống hạng sẽ giải thể, bàn giao lực lượng cho các đội bóng cùng địa phương, đồng nghĩa với việc biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam.

Tin đồn lan truyền ở một số diễn đàn bóng đá khiến dư luận không khỏi hoang mang và tiếc nuối, bởi Becamex TP.HCM (tên cũ là Becamex Bình Dương) từ lâu đã là một đội bóng giàu tên tuổi của bóng đá nước nhà. Nếu CLB này không còn tồn tại, đó sẽ trở thành sự tiếc nuối với nhiều thế hiện cổ động viên.

Tuy nhiên theo nguồn tin của chúng tôi, tin đồn nói trên không chính xác. Dù xuống hạng nhưng Becamex TP.HCM vẫn sẽ duy trì hoạt động, đặt quyết tâm làm lại từ giải hạng Nhất mùa sau.

Becamex TP.HCM xuống hạng là điều bất ngờ nhất của mùa giải 2025/26.

Một thông tin quan trọng khác là việc những trụ cột như Nguyễn Trần Việt Cường, Võ Hoàng Minh Khoa, Hồ Tấn Tài… có rời đi hay không. Tuy nhiên trên thực tế, vấn đề lực lượng của đội bóng đến thời điểm này vẫn chưa ngã ngũ.

Trong thời gian tới, ban lãnh đạo CLB sẽ cùng ngồi lại với các cầu thủ để bàn bạc. Bởi vậy, việc cho rằng Becamex TP.HCM sẽ mất đi hàng loạt tuyển thủ như những tin đồn lan truyền là chưa chính xác.

Becamex TP.HCM có tên gọi cũ là Becamex Bình Dương. Đội bóng này lên hạng vào năm 2004 và liên tục thi đấu tại V.League từ đó đến hết mùa giải vừa qua. Với sự đầu tư mạnh mẽ, họ trở thành thế lực của bóng đá Việt Nam, giành chức vô địch V.League và Siêu cúp Quốc gia các năm 2007, 2008, 2014 và 2015, lên ngôi tại Cúp Quốc gia 2015, 2018.

Tuy vậy, đến mùa giải 2025/26, đội bóng này đã phải xuống hạng. Điều này khiến các cựu tuyển thủ từng gắn bó với nơi đây không khỏi tiếc nuối.

“Xem tin tức thấy Becamex TP.HCM xuống hạng, tự nhiên thấy buồn hụt hẫng như mất mát một cái gì đó.

Một thời ở Becamex Bình Dương, về nhì tại V.League cũng là thất bại. Những trận đấu với Gạch Đồng Tâm Long An, HAGL, Đà Nẵng… mà khán đài không đủ chỗ cho khán giả ngồi xem. Đội bóng từng vào tới bán kết giải châu á với tham vọng cạnh tranh với các CLB hàng đầu châu lục.

5 năm gắn bó với CLB với bao khó khăn thử thách, tình cảm với đội bóng. Mong đội bóng mạnh mẽ sớm quay lại đúng chỗ đứng của mình. Bóng đá cũng như cuộc sống có lúc thăng lúc trầm. Hy vọng đây cũng là cơ hội để đội bóng tái thiết mạnh mẽ và sớm quay lại với vòng quay khắc nghiệt của cuộc chơi”, cựu trung vệ Vũ Như Thành chia sẻ.