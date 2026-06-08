Lộ clip cầu thủ Indonesia chơi xấu, vừa ăn mừng vừa cố tình xô ngã trợ lý tuyển Việt Nam

Hình ảnh phản cảm được thực hiện bởi một cầu thủ mới chỉ mới ở độ tuổi U19 của Indonesia.

Tình huống diễn ra ở phút 90+2 khi U19 Indonesia thực hiện thành công quả đá phạt đền, mang về thắng lợi 2-1 trước U19 Việt Nam. Kết quả này giúp đội chủ nhà giành được ngôi nhất bảng A, qua đó có vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026.

Phấn khích trước bàn thắng muộn, các cầu thủ dự bị U19 Indonesia chạy từ cabin của đội nhà ở phần sân bên kia, lao qua khu vực kỹ thuật của U19 Việt Nam để tới góc sân ăn mừng cùng đồng đội.

Tuy nhiên, hành vi xấu xí đã xảy ra khi một trong số những cầu thủ chủ nhà cố tình đưa tay ra xô ngã trợ lý U19 Việt Nam. Tình huống được quan sát thấy và báo cáo cho trọng tài thứ tư ở rất gần khu vực này. Tuy nhiên theo ghi nhận, cuối cùng đã không có tấm thẻ nào được trọng tài chính rút ra với cầu thủ U19 Indonesia, trong khi đây là hành vi đáng lên án.

Cầu thủ U19 Indonesia xô ngã trợ lý HLV U19 Việt Nam.

Trước đó, trọng tài chính Ryo Tanimoto đã rút thẻ đỏ với một trợ lý HLV U19 Việt Nam vì cho rằng người này cản trở việc ném biên của U19 Indonesia. Tuy nhiên trên thực tế, đây là tình huống vị trợ lý này đang đứng trong khu vực kỹ thuật của đội nhà, còn cầu thủ Indonesia khi ném biên đã chạy cắt chéo vào đây.

Với tình huống như vậy, vị trọng tài FIFA người Nhật Bản đã phạt thẻ đỏ. Còn hành vi sau đó của cầu thủ chủ nhà lại thoát án.

Ngoài ra, tình huống thổi phạt đền ở phút bù giờ hiệp 2 của trọng tài Ryo Tanimoto cũng gây nhiều tranh cãi. Trong một pha bóng mà hai đội tranh chấp bóng bổng và không có va chạm thực sự rõ ràng, ông đã cho U19 Indonesia được hưởng 11m, qua đó giành thắng lợi chung cuộc.

Nếu trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1, U19 Việt Nam mới là đội nhất bảng A, còn U19 Indonesia chỉ xếp thứ hai và phải chờ hai bảng B và C mới biết mình có vé vào bán kết hay không. Nhưng rồi cuối cùng, đội chủ nhà đã thắng trận.