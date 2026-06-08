Trọng tài FIFA tạo ra 2 tình huống tranh cãi, đẩy tuyển Việt Nam vào thế bất lợi trước Indonesia là ai?

Những quyết định của trọng tài người Nhật Bản khiến U19 Việt Nam đánh mất ngôi đầu bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026.

Tối 7/6, U19 Việt Nam chịu thất bại 1-2 trước U19 Indonesia. Kết quả này khiến đội quân của HLV Yutaka Ikeuchi chỉ xếp nhì bảng A, ngậm ngùi nhìn đối thủ giành lấy ngôi nhất bảng và tấm vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á.

Bước ngoặt của trận đấu xảy đến ở thời gian đá bù giờ hiệp 2, khi trọng tài FIFA Ryo Tanimoto thổi phạt đền cho đội chủ nhà. Băng quay chậm cho thấy hậu vệ U19 Việt Nam không có tác động nào quá rõ ràng với cầu thủ Indonesia, nhưng rồi vị “vua áo đen” người Nhật Bản vẫn thổi phạt. Trên chấm 11m, Evandra không bỏ lỡ cơ hội để mang về thắng lợi cho U19 Indonesia.

Tình huống U19 Việt Nam bị thổi phạt đền gây ra tranh cãi lớn.

U19 Indonesia tận dụng triệt để cơ hội để ghi bàn ấn định tỉ số 2-1.

Ngoài tình huống nói trên, vị trọng tài FIFA này còn có pha rút thẻ đỏ gây tranh cãi. Pha bóng diễn ra ở phút 82 khi U19 Indonesia được hưởng quả ném biên.

Lúc này, do muốn thực hiện cú ném mạnh nên cầu thủ chủ nhà lùi xa để lấy đà, rồi chạy cắt chéo khu cabin kỹ thuật của U19 Việt Nam. Việc chọn đường chạy như vậy khiến số 14 của U19 Indonesia va phải một trợ lý HLV người Việt.

Pha va chạm khiến tranh cãi nổ ra. Các thành viên hai đội lao vào nhau lời qua tiếng lại. Cuối cùng, trọng tài Ryo Tanimoto quyết định rút thẻ đỏ với vị trợ lý HLV của U19 Việt Nam, dẫu cho về lý thì người này chỉ đang đứng ở khu vực mình được phép làm nhiệm vụ.

Cầu thủ U19 Indonesia chạy cắt chéo khu vực kỹ thuật của U19 Việt Nam rồi phàn nàn trọng tài.

Trọng tài Ryo Tanimoto sinh năm 1986, bắt đầu cầm còi từ năm 2014 và đến năm 2020 thì có lần đầu tiên được điều khiển một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản (J1 League).

Đến năm 2022, ông Ryo chính thức đạt chuẩn FIFA và có nhiều cơ hội được điều khiến các trận đấu quốc tế. Vị “vua áo đen” này từng cầm còi tại AFF Cup, giải U23 châu Á, cúp C1, C2 châu Á, cúp C1 Đông Nam Á. Với giải U19 Đông Nam Á 2026, trận đấu giữa U19 Indonesia và U19 Việt Nam là lần đầu tiên ông làm nhiệm vụ.

Mùa giải 2024/25, trọng tài Ryo Tanimoto cũng từng điều khiển một trận đấu giữa hai đại diện Việt Nam và Indonesia. Đó là trận bán kết lượt đi giữa PSM Makassar và CLB CAHN diễn ra vào ngày 2/4/2025. Khi ấy, CLB của Indoensia thắng 1-0, nhưng rồi ở lượt về CLB CAHN đã thắng 2-0 để giành quyền vào chung kết và sau đó có được vị trí á quân.