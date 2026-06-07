Trọng tài thổi phạt đền gây tranh cãi, tuyển Việt Nam thua đau Indonesia ở phút bù giờ

U19 Việt Nam đã chiến đấu đầy quả cảm nhưng rồi lại thất bại trước đội chủ nhà bởi một quả phạt đền gây tranh cãi.

Cuộc đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia vào tối nay (7/6) mang ý nghĩa định đoạt ngôi đầu bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Hoàng Công Hậu và đồng đội chỉ cần hòa sẽ nhất bảng và có vé vào bán kết, trong khi đó, đội chủ nhà buộc phải giành chiến thắng do cùng có 6 điểm nhưng hiệu số bàn thắng kém hơn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Indonesia tràn lên tấn công với tốc độ rất cao. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép về phía khung thành U19 Việt Nam và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm trong những phút đầu trận. Dù vậy, các học trò của HLV Ikeuchi vẫn đứng vững và dần lấy lại thế trận.

Khi U19 Việt Nam đang chơi khởi sắc hơn, sai lầm nơi hàng thủ lại khiến đội bóng phải trả giá. Phút 22, Reno Salampessy tận dụng tình huống phòng ngự thiếu an toàn để vượt qua hậu vệ Việt Nam rồi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số 1-0 cho U19 Indonesia.

U19 Việt Nam nhọc nhằn tìm bàn gỡ ở giữa hiệp 2.

Bị dẫn bàn, U19 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp hai. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra nhưng các chân sút áo đỏ thiếu một chút chính xác trong khâu dứt điểm.

Sau nhiều nỗ lực, bàn gỡ cuối cùng cũng đến ở phút 73. Từ quả phạt góc, Quốc Khánh bật cao đánh đầu tung lưới Indonesia, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.

Tình huống thổi phạt đền khó hiểu của trọng tài.

Những tưởng U19 Việt Nam sẽ bảo toàn được kết quả hòa quý giá thì bi kịch xảy ra ở cuối trận. Phút 90, trọng tài cho U19 Indonesia hưởng phạt đền sau một tình huống tranh chấp trong vòng cấm. Đây là pha bóng gây tranh cãi lớn bởi pha va chạm giữa hai cầu thủ không quá rõ ràng.

Trên chấm 11m ở phút 90+2, cầu thủ Indonesia thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho đội chủ nhà.

Thất bại cay đắng khiến U19 Việt Nam chỉ xếp nhì bảng A. Theo điều lệ giải, chỉ 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới có vé vào bán kết. Do bảng C chỉ có 3 đội nên khi xét thành tích, các đội nhì bảng A và B phải bỏ kết quả với đội xếp thứ tư ở bảng đấu của mình. Xét theo tiêu chí này, U19 Việt Nam hiện có 3 điểm, hiệu số +4 và sẽ phải chờ diễn biến của hai bảng còn lại.

U19 Indonesia thắng tranh cãi và có vé vào bán kết.

Tỉ số: U19 Việt Nam 1-2 U19 Indonesia

Đội hình xuất phát

U19 Việt Nam: Xuân Tín, Quốc Khánh, Minh Hợi, Việt Anh, Tấn Dũng, Duy Khang, Gia Hưng, Văn Khánh, Đức Vũ, Công Hậu, Văn Bách

U19 Indonesia: Dafa Al Gasemi, Raditya Raharjo, Putu Panji, Timothy Baker, Fabio Azkairawan, Muhammad Isfandyar, Evandra Florasta, Welber Jardim, Irpan Siregar, Dimas Adi, Reno Salampessy

Ghi bàn:

U19 Việt Nam: Quốc Khánh 73'

U19 Indonesia: Reno Salampessy 22', Evandra 90+2' (phạt đền)