V.League 2025/26 hạ màn: Đội 4 lần vô địch chính thức xuống hạng, CLB CAHN lỡ hẹn với kỷ lục mới

Vòng 26 V.League 2025/26 diễn ra với kịch bản hấp dẫn, khi cả 7 trận đấu diễn ra cùng lúc trên sân cỏ khắp cả nước vào tối nay (7/6).

Gay cấn nhất chính là cuộc đua trụ hạng khi cả 3 CLB PVF-CAND, Đà Nẵng và Becamex TP.HCM đều cùng có 21 điểm.

Nắm trong tay quyền tự quyết, lại được thi đấu trên sân nhà Chi Lăng, CLB Đà Nẵng nhập cuộc hứng khởi và sớm được bàn mở tỉ số vào lưới CLB Thanh Hóa ở phtus 24. Cầu thủ lập công cho đội chủ nhà không ai khác chính là Milan Makaric, chân sút số 1 của đội. Đây đã là pha lập công thứ 11 của cầu thủ này, qua đó lọt vào top 2 trong danh sách Vua phá lưới của V.League 2025/26.

Tiếp đà thăng hoa, CLB Đà Nẵng liên tục dồn ép và có thêm 3 bàn thắng nữa, qua đó giành thắng lợi 4-0 chung cuộc. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn chính thức trụ hạng mà không cần quan tâm đến kết quả của 2 đội còn lại, do Đà Nẵng hơn cả 2 đối thủ này về thành tích đối đầu.

CLB Đà Nẵng trụ hạng thành công.

Trong khi đó, PVF-CAND dù phải làm khách tại Vinh cũng có được điều mình cần, đó là một chiến thắng. Mahmoud Eid tỏa sáng với một cú hattrick, trong khi chủ nhà SLNA mãi đến cuối trận mới có được bàn thắng danh dự của Lê Đình Long Vũ.

Thắng 3-1, PVF-CAND cán đích ở vị trí thứ 13. Đội bóng này sẽ chơi trận play-off với đội á quân giải hạng Nhất là CLB Bắc Ninh để tranh suất dự V.League mùa sai.

PVF-CAND còn phải chơi trận play-off với Bắc Ninh.

Còn tại sân Bình Dương, đội chủ nhà Becamex TP.HCM chấm dứt được chuỗi 4 trận toàn thua bằng việc thắng HAGL 3-1. Tuy nhiên kết quả này không đủ để giúp họ trụ hạng.

Sau 26 vòng, Becamex TP.HCM cùng có 24 điểm, nhưng xét đối đầu thua cả Đà Nẵng và PVF-CAND nên đành chấp nhận xếp cuối bảng. Đội bóng từng 4 lần vô địch V.League vào các mùa giải 2007, 2008, 2014 và 2015 giờ đây đã phải xuống hạng.

Bảng xếp hạng thành tích đối đầu của 3 đội cuối bảng.

Với tốp đầu, CLB CAHN dù đã vô địch nhưng vẫn còn mục tiêu quan trọng. Đội bóng này hiện có 64 điểm và cần thêm 1 điểm nữa để phá kỷ lục của CLB Hà Nội, qua đó trở thành CLB ghi nhiều điểm nhất trong 1 mùa giải.

Tuy nhiên, đối thủ của họ lại là CLB Thể Công, đội bóng cũng cần điểm để giữ vững ngôi nhì bảng. Cuối cùng, Nguyễn Đức Hoàng Minh là người tỏa sáng, mang về thắng lợi 1-0 cho Thể Công.

Với 54 điểm, đội bóng áo lính đã cán đích ở vị trí thứ 2, khiến cho nỗ lực thắng 3-0 của CLB Ninh Bình ở vòng cuối cũng không thể giúp họ vượt lên.

Chung cuộc, Hoàng Đức và đồng đội có 51 điểm, cán đích ở vị trí thứ 3. Trong khi đó, CLB Hà Nội khép lại mùa giải với trận hòa 1-1 trước CLB CA TP.HCM, xếp thứ 4 với 46 điểm trong năm kỷ niệm 20 năm thành lập đội bóng.

Kết quả vòng 26 V.League 2025/26 Thể Công 1-0 CAHN Ninh Bình 3-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hà Nội 1-1 CA TP.HCM SLNA 1-3 PVF-CAND Đà Nẵng 4-0 Thanh Hóa Hải Phòng 1-1 Nam Định Becamex TP.HCM 3-1 HAGL