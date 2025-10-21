VPBank nâng tầm trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy phát triển bền vững

Giao dịch không giấy tờ – bước tiến xanh hóa ngành tài chính

VPBank nhận thức rõ tầm quan trọng của việc liên tục đổi mới và ứng dụng công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Sáng kiến Giao dịch không giấy tờ là một trong những dự án số hóa như vậy. Điểm nổi bật của sáng kiến này là loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng chứng từ giấy trong giao dịch tại quầy. Thay vào đó, khách hàng sẽ nhận chứng từ điện tử qua email, được xác nhận bằng chữ ký số ngay sau khi giao dịch hoàn tất.

Cụ thể, các giao dịch như nộp/rút tiền/chuyển khoản nội bộ - liên ngân hàng … đều được thực hiện trên nền tảng số, không cần in ấn giấy tờ. Khách hàng có thể xác thực bằng sinh trắc học thay cho chứng từ giấy. Khách hàng cũng có thể thực hiện các giao dịch qua Internet Banking, VPBank NEO, các máy giao dịch tự động (ATM, CDM), giảm tối đa nhu cầu đến quầy giao dịch truyền thống.

Nhờ sáng kiến này, VPBank đã rút ngắn 40% thời gian xử lý giao dịch, tiết kiệm khoảng 90.000 tờ giấy in mỗi tháng, giảm 50% thời gian vận hành nội bộ và tự động hóa báo cáo theo quy định. Đặc biệt, 95% khách hàng phản hồi tích cực về trải nghiệm giao dịch mới.

Công nghệ làm nền tảng cho trải nghiệm vượt trội

Số hóa và tự động hóa quy trình đã được VPBank triển khai từ năm 2018, đến nay, đã có hơn 300 quy trình tự động hóa, từ tiếp nhận hồ sơ, phê duyệt đến chăm sóc khách hàng được ngân hàng đưa vào áp dụng thực tế nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Thay vì sử dụng các ứng dụng tự động hóa có sẵn, VPBank tự phát triển hệ thống tự động hóa quy trình nội bộ như quy trình tiếp nhận khách hàng mới, xử lý dữ liệu, xác thực giao dịch và chữ ký số, đối soát và tạo báo cáo... Điều này giúp ngân hàng tùy chỉnh giải pháp phù hợp với nhu cầu và hệ thống hiện có, giúp quy trình mới được triển khai nhanh chóng hơn, tăng sức cạnh tranh và thích ứng với thị trường của ngân hàng.

VPBank hiện đã có hơn 300 quy trình tự động hóa

Các quy trình tự động hóa này đã giúp ngân hàng tinh giản quy trình và rút ngắn thời gian xử lý gấp 10 lần so với trước đây, tiết kiệm chi phí tương đương 350 nhân viên làm toàn thời gian dù số lượng giao dịch tăng trung bình 30% mỗi năm, từ đó nâng cao sự hài lòng và trải nghiệm của khách hàng.

Một báo cáo của VPBank chỉ ra rằng, trong 6 tháng đầu năm 2025, ngân hàng đã nhận được gần 13.500 phản hồi khách hàng. Trong đó, tổng số lời khen có xu hướng tăng dần theo từng tháng, với 95% phiếu đánh giá khảo sát khen ngợi về dịch vụ, 86% hài lòng về thái độ nhân viên và 46% phản hồi tích cực về thời gian thực hiện giao dịch. Đáng lưu ý, số lượng phản ánh tiêu cực về chất lượng dịch vụ trong năm 2025 đã giảm đáng kể, chỉ 5% phiếu đánh giá cần cải thiện.

Cam kết phát triển bền vững và ESG

Không dừng lại ở nâng cao trải nghiệm, VPBank còn thể hiện cam kết mạnh mẽ với phát triển bền vững, hướng đến xanh hóa ngành tài chính và bảo vệ môi trường. Sáng kiến Giao dịch không giấy tờ đã giúp VPBank giảm sử dụng lượng giấy in rõ rệt, từ đó hạn chế sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm khí thải phát sinh từ quy trình sản xuất và vận chuyển giấy.

Giải pháp cũng giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành, tăng hiệu quả xử lý khi rút ngắn thời gian giao dịch, giảm sai sót và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đó cũng là nền tảng hỗ trợ VPBank xanh hóa tài chính, góp phần thực hiện cam kết ESG và phát triển bền vững.

VPBank xác định phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu chiến lược mà còn là kim chỉ nam trong mọi quyết định và hành động. Ở góc độ quản trị, VPBank không ngừng xây dựng hệ thống quản trị minh bạch hiệu quả và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững và đạt được nhiều giải thưởng như Top 10 doanh nghiệp vốn hóa lớn có Quản trị công ty tốt nhất năm 2024, Top 20 Công ty niêm yết có Chỉ số bền vững cao nhất theo đánh giá Hose trong 6 năm liên tiếp (2019-2024).

VPBank cũng là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam phát hành thành công trái phiếu bền vững quốc tế trị giá 300 triệu USD, hợp tác với SMBC và các tổ chức tài chính nhận khoản vay 350 triệu USD thúc đẩy phát triển xanh, triển khai khung quản trị rủi ro ESG toàn diện và tăng mạnh dư nợ tín dụng xanh. Tính đến cuối tháng 6/2025, dư nợ tín dụng xanh của ngân hàng đạt 31.700 tỷ đồng, tăng 44,5% so với cuối năm 2024.

Với những nỗ lực trong việc tích hợp ESG vào chiến lược phát triển, VPBank không chỉ khẳng định vai trò tiên phong trong ngành tài chính xanh mà còn thể hiện trách nhiệm sâu sắc với cộng đồng và môi trường, hướng đến một tương lai bền vững, minh bạch và thịnh vượng.