Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, ngân hàng này sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu (Passport) làm giấy tờ tùy thân để xác thực giao dịch đối với khách hàng là công dân Việt Nam.

Động thái quyết liệt này của VPBank nhằm tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc chuẩn hóa dữ liệu định danh trong hệ thống ngân hàng. Quy định mới nêu rõ, kể từ năm 2026, Căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc Thẻ căn cước theo chuẩn mới sẽ là giấy tờ pháp lý duy nhất được chấp nhận cho các giao dịch ngân hàng của công dân Việt Nam, thay thế hoàn toàn vai trò của hộ chiếu trong phạm vi này.

Phía ngân hàng nhấn mạnh rằng việc không kịp thời cập nhật giấy tờ tùy thân mới sẽ dẫn đến những gián đoạn nghiêm trọng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Cụ thể, các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán, thẻ và ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO sẽ bị tạm ngừng nếu khách hàng chưa chuyển đổi thông tin sang CCCD gắn chip. Việc tạm khóa dịch vụ sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm giấy tờ hiện tại hết hạn hoặc từ ngày 1/1/2026, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Để đảm bảo quyền lợi và tránh rủi ro bị gián đoạn tài chính, VPBank khuyến nghị khách hàng cần chủ động rà soát lại thông tin cá nhân. Đối với những khách hàng đang sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ xác thực chính, việc chuyển đổi sang CCCD gắn chip hoặc Thẻ căn cước bắt buộc phải được thực hiện trực tiếp tại các quầy giao dịch, chi nhánh của VPBank để đảm bảo tính chính xác và bảo mật. Trong trường hợp khách hàng đã dùng CCCD nhưng giấy tờ hết hiệu lực, việc cập nhật có thể thực hiện tiện lợi hơn ngay trên ứng dụng VPBank NEO hoặc tại quầy.

Đại diện VPBank chia sẻ thêm, việc chuẩn hóa dữ liệu này không chỉ là yêu cầu bắt buộc từ cơ quan quản lý nhà nước mà còn là giải pháp then chốt để nâng cao hàng rào bảo mật, ngăn chặn rủi ro gian lận và bảo vệ tài sản của khách hàng trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng. Khách hàng được khuyến khích hoàn tất thủ tục chuyển đổi sớm trước thời hạn chót để mọi giao dịch tài chính diễn ra thông suốt.