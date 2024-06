Vòng loại World Cup 2026: Tuyển Việt Nam, Thái Lan ở tình cảnh trái ngược nhau

Các đội bóng Đông Nam Á có màn trình diễn ở mức chấp nhận được tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 và chắc chắn có ít nhất một đại diện đi tiếp ở bảng F. Ở các bảng khác, Thái Lan có cơ hội rất lớn để giành quyền vào vòng loại thứ ba, dù họ đang đứng sau 2 đối thủ mạnh là Hàn Quốc và Trung Quốc.

Thái Lan đang đứng thứ ba. Khoảng cách điểm của họ so với đội nhì bảng (Trung Quốc) là 3 điểm. Nếu so về mặt con số, cơ hội của đội tuyển Thái Lan ở bảng C có vẻ khó hơn so với Việt Nam ở bảng F. Tuy nhiên, thực tế không hẳn như vậy.

Đội tuyển Thái Lan có 5 điểm và hiệu số bàn thắng - bàn thua là -2. Đội tuyển Trung Quốc đạt chỉ số phụ +1. Vấn đề nằm ở lịch thi đấu. Trung Quốc chạm trán Hàn Quốc - đội đầu bảng với đẳng cấp vượt trội - ở lượt trận cuối cùng. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng là Singapore.

Đội tuyển Thái Lan có nhiều cơ hội đi tiếp.

Việc Thái Lan giành chiến thắng ở trận cuối không khó. Thậm chí, đội bóng xứ chùa vàng có thể ghi nhiều bàn thắng. Ngược lại, đội tuyển Trung Quốc không có nhiều cơ hội để giành điểm trước Hàn Quốc.

Trên lý thuyết. Wei Shihao và đồng đội chỉ cần 1 điểm là chắc chắn đi tiếp. Tuy nhiên, kiếm được trận hòa trước đối thủ đẳng cấp hàng đầu châu lục không dễ. Trong 4 lần đối đầu gần nhất, đội tuyển Trung Quốc thậm chí không ghi nổi bàn thắng nào vào lưới đối thủ này.

Nếu đội tuyển Trung Quốc thua tối thiểu còn Thái Lan thắng cách biệt 3 bàn, đại diện Đông Nam Á là đội đi tiếp.

Nhìn chung, đội tuyển Thái Lan có rất nhiều cơ hội đi tiếp dù gặp một vài bất lợi. HLV Masatada Ishii không sử dụng 2 trụ cột Teerasil Dangda và Chanathip Songkrasin trong chuyến làm khách mới đây. Nhà cầm quân người Nhật muốn dồn toàn lực cho trận đấu với Singapore - nơi mỗi bàn thắng cũng có thể quyết định vận mệnh của đội tuyển Thái Lan.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở tình cảnh trái ngược hoàn toàn với đội tuyển Thái Lan. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa thắng Philippines và thu hẹp khoảng cách với Indonesia chỉ còn 1 điểm. Tuy nhiên, 5 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân của đội đầu bảng Iraq còn Indonesia tiếp đón Philippines trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam đi tiếp nếu hòa Iraq còn Indonesia thua Philippines. Ở trường hợp thứ 2, đội tuyển Việt Nam thắng Iraq và đi tiếp khi Indonesia không thắng Phippines. Với những gì đã thể hiện, Indonesia nhiều khả năng sẽ đánh bại đội khách. Còn đội tuyển Việt Nam có điểm trước Iraq là chuyện không dễ dàng.

Hai trận thua liên tiếp trước Indonesia lấy đi rất nhiều cơ hội của đội tuyển Việt Nam. Đây là lúc ông Kim Sang-sik cùng học trò chiến đấu hết khả năng rồi chờ đợi vận may.