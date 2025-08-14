Tiêu điểm

Ngày 12/8, Tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ bà Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol do lo ngại nguy cơ tiêu hủy bằng chứng. Bà Kim phải đối mặt với 16 cáo buộc liên quan đến âm mưu thao túng cổ phiếu, nhận hối lộ và lạm dụng ảnh hưởng chính trị.

Bối cảnh

Bà Kim Keon Hee là cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc. Chồng bà - cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Seoul sau khi bị phế truất do các vi phạm liên quan tới quyết định ban bố thiết quân luật cuối 2024. Bà Kim là một nữ doanh nhân giàu có và hầu hết tài sản của cặp đôi quyền lực, bao gồm cả căn hộ, thuộc sở hữu của bà. Trong nhiệm kỳ của ông Yoon, bà Kim từng vướng nhiều bê bối nhưng không bị khởi tố. Sau khi tân Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức, cuộc điều tra độc lập được kích hoạt.

Họ nghĩ gì - nói gì?

“Tôi thực sự xin lỗi vì 1 kẻ vô danh như tôi đã gây lo lắng cho nhân dân cả nước” – Bà Kim Keon Hee phát biểu khi bước vào văn phòng công tố viên đặc biệt.

Đáng chú ý

Các món quà xa xỉ được đề cập trong vụ việc gồm:

Vòng cổ Van Cleef & Arpels “Snowflake”

Chế tác từ vàng trắng 18K và kim cương, trị giá 83,5 triệu won (hơn 1,5 tỷ đồng)

Bà Kim đeo khi dự Hội nghị thượng đỉnh NATO 2022 cùng chồng

Ban đầu bà khai là hàng giả mua ở Hong Kong, nhưng công ty Seohee Construction xác nhận đã mua vòng cổ và tặng cho bà Kim.

Đồng hồ Vacheron Constantin “Historiques American 1921”

Giá gốc 54 triệu won (hơn 1 tỷ đồng), bà Kim chỉ trả 5 triệu won (gần 95 triệu đồng) nhờ “ưu đãi VIP”

Doanh nhân họ Seo đã mua hộ bà Kim ngay trước khi công ty của ông nhận hợp đồng cung cấp chó robot cho Văn phòng Tổng thống

Túi xách Dior

Trị giá 3 triệu won (khoảng 57 triệu đồng) Nhận từ một mục sư Mỹ gốc Hàn năm 2022

Quá trình bà Kim nhận túi bị quay lén bằng camera giấu kín. Video được truyền thông Hàn Quốc công bố.

Giày Chanel cỡ 39

Bị nghi là quà tặng từ những người có liên quan đến tổ chức tôn giáo Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới

Bà Kim đi giày cỡ 41, làm dấy lên nghi vấn món quà không dành cho bà.

Diễn biến mới nhất

Với tư cách là phu nhân của cựu tổng thống, bà Kim được phân một phòng giam biệt lập rộng khoảng 6,6 mét vuông, có tủ, tivi, bồn rửa, phòng tắm, bàn gấp và nệm. Bà Kim đã không ăn gì kể từ cuối ngày 12/8 và sức khỏe không tốt.

Bà Kim đã thực hiện quyền im lặng trong hầu hết các phiên thẩm vấn kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ vào sáng nay, 14/8. Nhóm công tố viên đặc biệt dự kiến sẽ triệu tập bà Kim một lần nữa vào ngày 18/8.

