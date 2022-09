Vòng 15 V-League 2022: Viettel có đòi được nợ?

Hình ảnh ngã ngựa của Viettel trước B. Bình Dương (trắng) ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: ANH TUẤN

Hai trận thua đậm 0-3 trước Hà Nội trên sân nhà, rồi 1-4 trên sân đối phương trước T.Bình Định khiến cho thầy trò HLV Lư Đình Tuấn (B.Bình Dương) tuột dần về phía dưới bảng xếp hạng.

Nguy cơ tụt dốc

Với 15 điểm hiện có, B.Bình Dương chỉ còn hơn nhóm cuối bảng xếp hạng không quá hai trận thắng. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ bị bắt kịp rồi tiếp tục tuột dốc nếu trắng tay ở vòng 15.

Lối chơi của B.Bình Dương khá thất thường dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh lẫn Lư Đình Tuấn. Ngoại binh không có phong độ tốt, tay săn bàn lợi hại Tiến Linh dính chấn thương dai dẳng khiến cho việc làm bàn của đội hết sức trầy trật.

Sức mạnh của đội bóng đất Thủ là tấn công biên. Nhưng một khi Vỹ Hào bị bắt bài, Tô Văn Vũ bị thẻ phạt hay bị khóa chặt, xem như sức mạnh ấy không thể phát huy.

Tuy nhiên cái thiếu lớn nhất của B.Bình Dương - theo nhận xét của giới chuyên môn - chính là việc họ không có nhạc trưởng đích thực ở trung tuyến để điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Do vậy, tính hiệu quả và đa dạng trong tấn công của đội không cao, dễ bị nhận diện để hóa giải từ xa.

Mạnh và yếu của Viettel

Hoàng Đức (áo đỏ) - tiền vệ tấn công lợi hại của Viettel - Ảnh: ANH TUẤN

Điều mà chủ nhà B.Bình Dương thiếu thì Viettel lại có phần nhỉnh hơn với cặp Hoàng Đức - Jaha. Có thể nói rằng cặp tiền vệ trung tâm này chính là linh hồn thật sự của Viettel.

Người thì đánh chặn hữu hiệu từ xa, giúp hàng thủ có thêm thời gian chấn chỉnh khâu phòng ngự. Người còn lại - Hoàng Đức - vừa truy cản hiệu quả, lại vừa có những pha triển khai tấn công đa dạng. Đó là chưa kể đến những quả sút xa táo bạo, tỉa bóng vào khoảng trống giữa hậu vệ - trung vệ đối phương.

Sức mạnh của Viettel (22 điểm, hạng 4) càng đáng gờm hơn một khi bộ đôi Geovane - Pedro sát cánh cùng nhau. Tiếc rằng dạo gần đây, do những bất đồng quan điểm giữa thầy và trò nên tiền đạo Pedro ít được đá chính. Điều này làm giảm đi lợi thế làm bàn của Viettel.

Không có Pedro, buộc Geovane phải đá lùi về giữa sân hoặc dạt ra biên, do vậy Viettel khó duy trì áp lực thường xuyên với hàng thủ đội bạn. Bên cạnh đó, do nhiều hậu vệ bị chấn thương, thẻ phạt nên tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng ít phát huy được khả năng làm bàn do thường bị kéo về đá trung vệ.

B.Bình Dương - Viettel, mỗi đội có những khó khăn nhất định trước vòng 15. Nhưng dù đá xa nhà thì Viettel vẫn được xếp ở thế kèo trên nhờ đội hình đồng đều, và cũng đừng quên rằng họ đang lên tinh thần rất cao sau 3 trận thắng liên tục trước SHB Đà Nẵng (2-0), SLNA (2-0) và mới nhất là Thanh Hóa (3-1).

Vượt qua chủ nhà Bình Dương ở vòng này, Viettel không những đòi được món nợ thua 0-1 lượt đi, mà còn tiếp tục gây áp lực với nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Khi ấy, cuộc chạy đua tranh ba bộ huy chương V-League 2022 càng thêm thú vị.