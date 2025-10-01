Vốn hoá Nvidia lập kỷ lục 4.500 tỷ USD

Nvidia vừa trở thành biểu tượng mới cho cuộc đua AI toàn cầu khi lần đầu tiên vượt mốc vốn hóa 4,5 nghìn tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 30/9, khiến cả giới đầu tư lẫn truyền thông choáng ngợp.

Cụ thể, cổ phiếu hãng này chốt phiên ở mức 186,58 USD, đẩy giá trị thị trường lên 4,5339 nghìn tỷ USD. Trước đó, Nvidia từng vượt mốc 4 nghìn tỷ vào tháng 7/2025, từng bước đẩy ranh giới định giá của các cổ phiếu công nghệ.

Mốc 4,5 nghìn tỷ không phải chỉ là con số. Nó phản ánh một niềm tin sâu sắc của thị trường vào sức mạnh hạ tầng tính toán, vào AI và vào vị thế ít đối thủ có thể chạm tới của Nvidia. Các cổ đông, từ những tổ chức lớn đến nhà đầu tư cá nhân, đều đang nắm giữ niềm hy vọng rằng công ty sẽ tiếp tục dẫn dắt xu hướng công nghệ trong nhiều năm tới.

Từ góc nhìn chiến lược, Nvidia hiện đang nằm trong trung tâm quyền lực AI. Hệ sinh thái CUDA, cơ sở khách hàng đa ngành và cam kết đầu tư mạnh vào các dự án như OpenAI tiếp tục củng cố vị thế của hãng. CEO Jensen Huang gần đây còn khẳng định rằng OpenAI là “một trong những khoản đầu tư thông minh nhất” hiện nay – như thể Nvidia đang đặt cược cả tương lai lên cuộc chơi AI toàn cầu.

“Các GPU Rubin sắp ra mắt dự kiến năm 2026 nhiều khả năng sẽ giúp Nvidia nới rộng khoảng cách với đối thủ và duy trì thế thống trị thị trường”, đại diện Capital Markets nhận định.

Các nhà phân tích cũng tin vào đà tiến của Nvidia. Citi đã nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu từ 200 USD lên 210 USD, nhấn mạnh cơ hội tăng trưởng cao khi các ông lớn công nghệ đẩy mạnh ngân sách cho hạ tầng AI. Trong khi đó, KeyBanc thì kỳ vọng dòng GPU thế hệ mới “Rubin” (dự kiến ra mắt năm 2026) sẽ mở rộng khoảng cách công nghệ so với đối thủ.

“Chúng tôi có nhiều lý do để lạc quan. Nvidia vẫn nằm ở trung tâm của hạ tầng AI, và chúng tôi nâng giá mục tiêu cổ phiếu lên 210 USD”, đại diện Citi nói.

“Chúng tôi tin rằng OpenAI tìm đến Nvidia vì sản phẩm của hãng quá vượt trội, trong bối cảnh số người dùng và nhu cầu tính toán trên mỗi người ngày càng tăng”, nhà phân tích Atif Malik của Citi nhận định.

Tuy nhiên, James Anderson, nhà đầu tư công nghệ nổi tiếng ở Anh, lại lên tiếng cảnh báo cấu trúc tài chính “vòng tròn” – với khoản đầu tư 100 tỷ USD của Nvidia vào OpenAI bị ví như những kiểu tài trợ nhạy cảm trong thời dot-com. Áp lực cạnh tranh cũng gia tăng khi các startup AI như Modular, công ty vừa huy động 250 triệu USD để phát triển phần mềm cho phép AI chạy trên nhiều loại phần cứng, mở ra hy vọng “thế giới không lệ thuộc Nvidia” trong tương lai.

Câu hỏi đặt ra: trong khi thị trường hướng về định giá tương lai, liệu giá trị nội tại có theo kịp kỳ vọng? Các công trình học thuật mới cũng cảnh báo về rủi ro “giá trị đánh hơi khả năng AI” – tức đánh giá cao các công ty AI theo tiềm năng hơn theo kết quả thực tế.

