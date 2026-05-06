Vòm thép rộng đổ sập hoàn toàn nhưng công trình 2,2 tỷ USD hiện đại nhất Việt Nam vẫn thành công lớn

Năm 2021, dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) được khởi công xây dựng, có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD với 2 tổ máy có tổng công suất hơn 1.300 MW. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư. Đây là dự án FDI trọng điểm tại KKT Vũng Áng đồng thời là một trong những công trình trọng điểm về năng lượng cấp quốc gia.

Sau nhiều năm thi công, vào ngày 18/9/2025, Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức được khánh thành.

Trong quá trình xây dựng, vào tháng 10/2025, bão số 10 đã làm sập mái nhà kho chứa than của Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II. Cụ thể, mái vòm được làm từ tôn, khung thép rộng 50.000m2 của kho than bị sập hoàn toàn, hư hỏng nghiêm trọng.

Sau đó, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II lập tức thực hiện sửa chữa. Về giải pháp khắc phục mái che kho chứa than vẫn giữ nguyên thiết kế, không thay đổi diện tích, chúng tôi chỉ tăng độ dày của ống thép, tăng cường độ chịu lực của ống thép và bu lông lên.

Trong thời gian vừa sửa chữa và vận hành nhà máy, công ty phải đánh giá lại năng lực lưu chứa thực tế của toàn bộ các kho, khoang còn đáp ứng điều kiện che phủ, kết cấu an toàn; yêu cầu bảo vệ môi trường để chủ động điều chỉnh kế hoạch nhập - xuất than.

Sau đó, vào ngày 7/2/2026, tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã chính thức được đưa vào vận hành thương mại, sau quá trình thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật và vận hành ổn định. Qua đó đánh dấu việc phát điện toàn bộ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Tổ máy số 2 có công suất thiết kế tương đương tổ máy số 1 với tổng công suất hơn 600MW. Dự án sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (ultra supercritical - USC) - được các chuyên gia đánh giá là công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam. Với công nghệ này, khi nhà máy đi vào vận hành sẽ làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải.

Bên cạnh công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" thì hệ thống cầu cảng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II cũng được đánh giá hiện đại bậc nhất Việt Nam với chiều dài 2.000m. Khu vực cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II được vận hành nhịp nhàng, đảm bảo tiếp nhận nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Đáng chú ý, dự án có phòng Điều khiển Trung tâm nơi được ví như “bộ não” của nhà máy tại Khu kinh tế Vũng Áng. Tại đây, các kỹ sư trực tiếp giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động của Tổ máy số 1 cùng các hệ thống phụ trợ. Cùng với đó, mọi thông số kỹ thuật được theo dõi liên tục, bảo đảm quá trình hòa lưới điện quốc gia diễn ra an toàn, ổn định và tuân thủ đúng quy định.

Toàn bộ thông số kỹ thuật của nhà máy được theo dõi liên tục 24/24 giờ. Nhờ hệ thống công nghệ hiện đại, các sai lệch dù nhỏ nhất cũng được phát hiện và xử lý kịp thời. Qua đó, quá trình hòa lưới điện quốc gia luôn được bảo đảm ổn định, an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật.

Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II cho biết đã sử dụng hơn 18.600 lao động của địa phương và vùng phụ cận. Dự án đi vào hoạt động giải quyết việc làm cho hơn 250 cán bộ, công nhân viên thường xuyên tại nhà máy, dự kiến đóng góp hằng năm cho ngân sách khoảng 600 tỷ đồng, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực.

Nhà máy điện cũng sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định, đặc biệt trong việc góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện tại khu vực miền Bắc Việt Nam với khả năng cung cấp khoảng 3,3% tổng nhu cầu điện của Việt Nam.

Tại buổi lễ Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II và các nhà đầu tư cùng bày tỏ tin tưởng, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sẽ đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh thông qua việc tăng cường hạ tầng năng lượng, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển cộng đồng địa phương, đóng góp ngân sách và mở rộng hợp tác quốc tế.