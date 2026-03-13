Theo tờ New York Post dẫn nguồn tin quân sự từ Israel, lực lượng bán vũ trang Hezbollah của Lebanon đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm sắt” (Iron Dome) của Israel bằng cuộc tấn công bão hòa (cuộc tấn công có số lượng rất lớn, vượt quá khả năng xử lý của các hệ thống đánh chặn).

Tờ báo này cho biết, loạt tên lửa phóng từ Lebanon ngày 11/3 có số lượng rất lớn, được bắn đồng loạt, có khả năng tấn công mạnh đến mức hệ thống phòng thủ trứ danh “Vòm sắt” hoàn toàn không có khả năng đánh chặn, nên đã để lọt một số lượng tên lửa rất lớn rơi trong lãnh thổ Israel.

Theo giới phân tích, mặc dù Israel quảng cáo mỗi hệ thống này có khả năng theo dõi và tính toán hàng trăm mục tiêu cùng lúc, nhưng khả năng đánh chặn của nó còn phụ thuộc vào độ đa dạng của mục tiêu tấn công, số lượng đạn của mỗi hệ thống đánh chặn và khoảng cách triển khai các hệ thống “Vòm sắt”.

Do đó, Iron Dome không phải là cái ô hay lá chắn vạn năng có thể đánh chặn tất cả các vũ khí tấn công của đối phương, nhưng việc để lọt tới 50% số lượng rocket của Hezbollah đã cho thấy Iron Dome đang có vấn đề.

“Hôm 11/3, lực lượng Hezbollah của Lebanon đã bắn 100 quả rocket vào Israel, khiến hệ thống phòng thủ Iron Dome được ca ngợi rất nhiều của nước này bị quá tải đến mức chỉ có một nửa số rocket bị đánh chặn”, Tờ New York Post đưa tin.

Bài báo dẫn lời một quan chức Israel giấu tên cho biết, chính quyền Tel Aviv đang cẩn thận che giấu thông tin về thiệt hại đã phải hứng chịu trong cuộc tấn công.

Đồng thời, bài báo cũng chỉ ra rằng, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào quốc gia láng giềng.

Điều đáng chú ý là sau khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu, phong trào vũ trang người Shiite Hezbollah của Lebanon đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ví dụ như các vụ tấn công phá hủy một số xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava của Israel.

Hơn nữa, IDF cũng chịu tổn thất về nhân lực trong các trận giao tranh với lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon.

Đặc biệt, trong bài đăng mới nhất trên kênh cá nhân của mình, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình hai binh sĩ IDF đã thiệt mạng trong cuộc phục kích bằng tên lửa chống tăng của Hezbollah, khi họ đang cứu kéo xe tăng bị mắc kẹt gần biên giới Israel-Lebanon.