Volvo XC90 lần thứ 2 chiến thắng Car Choice Awards, trở thành "Xe sang tiêu biểu cho gia đình"

Tại đêm gala trao giải Better Choice Awards 2023, Volvo XC90 đã được xướng danh là mẫu xe thắng cuộc hạng mục "Xe sang tiêu biểu cho gia đình". Chiến thắng này giúp dòng SUV cỡ lớn tới từ Scandinavia duy trì mạch chiến thắng của mình khi trong giải thưởng Car Choice Awards năm 2022, xe cũng về nhất hạng mục "Xe sang 2022 cho đại gia đình".

Mẫu xe này có tổng điểm 5,542, vượt khá xa các đối thủ bám đuổi phía sau là Lexus RX (4,499 điểm) và Mercedes-Benz GLS (4,092 điểm). Sư đơn giản nhưng sang trọng và tinh tế của XC90 đã giành nhiều thiện cảm của các gia đình có thu nhập cao. Có tới 15.078 lượt bình chọn từ người dùng dành cho mẫu xe của Volvo.

“Xe sang tiêu biểu cho gia đình” là giải thưởng nhằm tìm ra mẫu xe phù hợp nhất cho nhu cầu sử dụng gia đình trong phân khúc xe hạng sang.

Ông Dương Quang, một trong những thành viên của Hội đồng thẩm định chung khảo, chia sẻ: "Trong cuộc sống căng thẳng ngày nay, ngoài vấn đề tiện nghi, xe nào có thể mang đến cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, di chuyển yên ổn mới phù hợp cho nhu cầu gia đình. Chỉ khi có tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng, bình thản, chúng ta mới có thể tập trung lo những việc khác trong cuộc sống.

Volvo chính là một thương hiệu đặc biệt khéo léo trong vấn đề này. Hãng đã bỏ bớt các chi tiết rườm rà, các vật liệu truyền thống như sắt thép nhựa. Các vật liệu ốp nội thất từ bọc ghế đến các vách bên trong được làm bằng vải, linen, vải thô… Những người phụ nữ trong gia đình hiểu điều này hơn ai hết. Mặc áo vải cotton hay linen, cảm giác bình yên, nhẹ nhàng hơn hẳn.

Xe của Volvo nói chung và XC90 nói riêng không chỉ an toàn mà còn tinh tế trong việc thiết kế, từ bố trí vật liệu, thiết kế công nghệ để khi di chuyển, những người ngồi bên trong ở trong trạng thái rất yên tĩnh, nhẹ nhàng về tinh thần. Ở góc độ xe sang, xe đắt tiền, xe cao cấp cho gia đình thì có Volvo XC90. Hãng đã làm theo đúng tinh thần tối giản của người Bắc Âu".

Đại diện Ban tổ chức, ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc dự án Better Choice Award chia sẻ: "Better Choice Awards là giải thưởng hình thành từ nguồn cảm hứng Đổi mới sáng tạo do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và công ty VCCorp đồng phối hợp xây dựng và tổ chức. Chúng tôi kỳ vọng rằng đây không chỉ là giải thưởng mang tính chất tôn vinh, đề cao giá trị thiết thực hướng tới người tiêu dùng mà còn giúp lan tỏa, cổ vũ những đổi mới sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực. Thông qua hệ thống giải thưởng Better Choice Awards, người tiêu dùng có thể tìm thấy những gợi ý mua sắm phù hợp với nhu cầu thực tế của mình một cách dễ dàng nhất".

Thiết kế đơn giản mà trang nhã, hiện đại là một trong những điểm nhấn chính giúp dòng xe tới từ Thụy Điển tạo ấn tượng riêng với các đối thủ nặng ký cùng phân khúc tới từ Đức, Nhật. Nội thất Volvo XC90 theo đuổi trường phái tương tự nhưng chất sang trọng cũng được thể hiện rõ ràng hơn.

Các chất liệu cao cấp được sử dụng rất nhiều bên trong xe như da, gỗ vân óc chó đan xen chất hiện đại tạo thành từ bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch, cửa sổ trời hay dàn loa đỉnh cao Bowers & Wilkins mang đến tiện nghi khó có thể chê được cho cả gia đình trong những chuyến đi.

Thêm vào đó, không gian 7 chỗ ngồi vô cùng rộng rãi của Volvo XC90 cũng rất phù hợp với tập khách hàng có gia đình. Tính năng massage, làm mát, sưởi ấm của ghế trước hay ngả lưng ở ghế sau giúp tối ưu tính tiện nghi ở mọi nơi. Điều hòa 4 vùng đi kèm hệ thống lọc không khí mang đến bầu không khí trong lành cho từng thành viên trong gia đình.

Mang tới độ an tâm tối đa cho các hành khách, Volvo XC90 trang bị mọi công nghệ hỗ trợ lái và an toàn làm nên tên tuổi Volvo. Hệ thống hỗ trợ lái Pilot Assist cho khả năng bám đuôi xe trước ở khoảng cách an toàn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo khi có phương tiện cắt ngang, hỗ trợ người dùng đỗ xe bán tự động hay cả dừng xe hoàn toàn trong trường hợp người lái không thao tác.

XC90 Recharge dùng công nghệ hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô tơ điện cho công suất hơn 400 mã lực, mô-men xoắn 640 Nm phù hợp với những khách hàng quan tâm tới môi trường và muốn giảm thiểu chi phí nhiên liệu. Công nghệ lái bằng một bàn đạp giúp người dùng thư thái hơn khi cầm lái đường xa.