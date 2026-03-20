Volvo XC90 2026 ra mắt Việt Nam: Giá 3,289 tỷ đồng rẻ hơn cả Lexus RX, màn lớn hơn, động cơ không mạnh như trước

Hôm nay (20/3), Volvo Việt Nam chính thức giới thiệu Volvo XC90 2026 tới thị trường trong nước, đánh dấu lần nâng cấp đáng chú ý của mẫu SUV đầu bảng này kể từ khi bước vào giai đoạn giữa vòng đời. Không chỉ thay đổi rõ rệt về thiết kế và công nghệ, XC90 mới còn gây chú ý khi điều chỉnh cấu hình động cơ theo hướng thực dụng hơn, đồng thời giảm mạnh giá bán còn chỉ 3,289 tỷ đồng để tiếp cận gần hơn với khách hàng Việt.

Điểm dễ nhận ra nhất trên XC90 2026 nằm ở phần đầu xe, nơi Volvo đã thực hiện những thay đổi mang tính nhận diện rõ rệt. Lưới tản nhiệt mạ chrome quen thuộc với các thanh nan dọc nay được thay bằng họa tiết nan chéo, tạo cảm giác hiện đại và có phần "cơ khí" hơn, đồng thời giúp chiếc SUV trở nên khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cụm đèn LED "Búa Thor" – chi tiết đã trở thành biểu tượng của Volvo – cũng được tinh chỉnh lại theo hướng mảnh hơn, sắc sảo hơn và kéo dài sát vào lưới tản nhiệt. Cách xử lý này không chỉ mang lại diện mạo mới mà còn giúp phần đầu xe trông liền mạch, rộng ngang hơn. Dù kích thước tổng thể gần như giữ nguyên, nhưng khi nhìn ngang, XC90 mới vẫn tạo cảm giác trường xe và bề thế hơn nhờ bộ mâm hợp kim 21 inch thiết kế 5 chấu kép hoàn toàn mới.

Bước vào bên trong, thay đổi lớn nhất đến từ màn hình trung tâm. Thiết kế đặt dọc vẫn được giữ lại nhưng kích thước đã tăng từ 9 inch lên 11,2 inch, đi kèm mật độ điểm ảnh cao hơn 21%. Điều này mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét hơn, đặc biệt khi sử dụng các tính năng bản đồ hoặc giải trí. Đáng chú ý, xe được trang bị chip Snapdragon Cockpit thế hệ mới từ Qualcomm. Volvo tuyên bố tốc độ xử lý nhanh gấp đôi và khả năng hiển thị đồ họa mượt hơn gấp 10 lần so với trước.

Bên cạnh đó, những giá trị mang tính truyền thống Volvo vẫn được duy trì. Nội thất tiếp tục sử dụng các vật liệu cao cấp với cần số pha lê Orrefors, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 19 loa công suất 1.410W, điều hòa tự động 4 vùng độc lập và ghế da Nappa tích hợp thông gió.

Ở khía cạnh an toàn, XC90 2026 sở hữu các công nghệ quen thuộc như Pilot Assist với hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù hay camera 360 độ.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên XC90 2026 tại Việt Nam nằm ở hệ truyền động. Phiên bản mới mang tên đầy đủ Volvo XC90 Ultra B5, thay thế cho cấu hình B6 trước đây.

Nếu như bản B6 sử dụng động cơ 2.0L kết hợp cả tăng áp và siêu nạp, cho công suất khoảng 300 mã lực, thì XC90 mới chuyển sang cấu hình mild-hybrid 48V với động cơ 2.0L tăng áp đơn. Công suất điều chỉnh còn 250 mã lực và mô-men xoắn đạt 350 Nm. Xe vẫn duy trì hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD cùng hộp số tự động 8 cấp.

Với định hướng sử dụng thiên về gia đình và di chuyển đô thị lẫn cao tốc, cấu hình B5 được xem là lựa chọn hợp lý hơn so với B6 vốn có phần dư thừa về hiệu năng trong điều kiện khai thác thực tế.

Con số 3,289 tỷ đồng của XC90 2026 thấp hơn đáng kể so với mức 4,37 tỷ đồng của bản B6 tiền nhiệm, tức giảm tới hơn một tỷ đồng.

Khi đặt cạnh các đối thủ, có thể thấy XC90 đang trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Giá khởi điểm của BMW X5 hiện không dưới 4 tỷ đồng, trong khi Audi Q7 cũng ở mức gần 3,8 tỷ đồng. Ngay cả Lexus RX - mẫu xe vừa được điều chỉnh giá - cũng vẫn dao động hơn 3,3 tỷ đồng.

Với mức giá mới, XC90 không còn đứng ở “vùng cao” như trước mà đang dịch chuyển xuống gần hơn với nhóm khách hàng rộng hơn, đặc biệt là những người tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ sang trọng, an toàn.

