Volvo EX60 có ảnh chính thức đầu tiên trước ra mắt tuần sau: Màn hình tích hợp AI Google, đầy pin có thể chạy một mạch Hà Nội - Đà Nẵng

Volvo Cars vừa thông báo mẫu SUV điện tầm trung EX60 sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 21/1 tới. Đây là sản phẩm đánh dấu bước chuyển chiến lược của hãng xe Thụy Điển trong việc phát triển các dòng xe tập trung vào nền tảng phần mềm.

Volvo EX60 được nhá hàng chính thức trước khi ra mắt. Ảnh: Volvo

Đáng chú ý, EX60 sẽ là mẫu xe đầu tiên của Volvo được trang bị tiêu chuẩn trợ lý ảo Gemini AI từ Google. Công nghệ này cho phép người dùng tương tác với hệ thống điều khiển của xe bằng ngôn ngữ giao tiếp tự nhiên thay vì các câu lệnh thoại định dạng sẵn như trước đây.

Màn hình lớn tích hợp trợ lý AI là điểm đáng chú ý. Ảnh: Volvo

Về thông số kỹ thuật, Volvo cho biết phiên bản dẫn động bốn bánh của EX60 có tầm vận hành dự kiến lên đến 810 km cho mỗi lần sạc, tức là hơn khoảng cách từ Hà Nội tới Đà Nẵng. Khi sử dụng trạm sạc nhanh DC công suất 400 kW, xe có khả năng nạp thêm 340 km quãng đường di chuyển trong khoảng 10 phút. Những thông số này cho thấy nỗ lực của hãng trong việc tối ưu hóa hiệu suất cho cả nhu cầu di chuyển đô thị lẫn đường dài.

Tầm vận hành lớn cũng là một điểm nổi bật của EX60. Ảnh: Volvo

Về cấu trúc kỹ thuật, mẫu SUV mới giới thiệu hệ thống kiến trúc cốt lõi mang tên HuginCore. Đây là nền tảng tích hợp hệ thống điện, các bộ điều khiển vùng, máy tính trung tâm và hệ sinh thái phần mềm do Volvo tự phát triển. Sức mạnh xử lý của xe dựa trên nền tảng Snapdragon Cockpit của Qualcomm và hệ thống DRIVE AGX Orin từ Nvidia, đạt tốc độ xử lý hơn 250 nghìn tỷ phép tính mỗi giây.

Nền tảng phần cứng này cho phép EX60 cập nhật phần mềm liên tục qua mạng (OTA) để cải thiện tính năng theo thời gian. Ngoài ra, Volvo cũng công bố chính sách miễn phí 4 năm dữ liệu kết nối không giới hạn đi kèm theo xe, nhằm hỗ trợ tối đa các tính năng thông minh và khả năng kết nối trực tuyến trên mẫu SUV điện mới này.