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Vòi rồng ở Hưng Yên thổi bay đàn gà, khiến nhà tốc mái

Trần Hoàng
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Chiều 8/7, vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại vùng ven biển tỉnh Hưng Yên khiến một số nhà dân bị tốc mái, một số tài sản bị cuốn bay.

Chiều 8/7, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh vòi rồng cao cả trăm mét, nối thẳng từ đám mây đen kịt xuống mặt đất. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cột lốc liên tục xoáy mạnh, cuốn theo lượng lớn bụi đất và các vật thể lên không trung.

Theo các phản ánh, vòi rồng hình thành khoảng 13h30 phút và kéo dài 10 phút.

Đại diện UBND xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên xác nhận, trên địa bàn vừa xuất hiện hiện tượng lốc xoáy.

Theo ghi nhận ban đầu, không có thiệt hại về người. Tại thôn Tây Nghĩa, một nhà dân bị hư hỏng mái tôn. Một số sào ruộng vừa cấy tại thôn này cũng bị ảnh hưởng. Một hộ dân tại thôn bị lốc cuốn bay đàn gà 10 con cùng một số quần áo, đồ dùng để bên ngoài nhà.

Vòi rồng xuất hiện tại vùng ven biển tỉnh Hưng Yên

Nhà dân bị tốc mái sau khi vòi rồng quét qua. Ảnh: UBND xã Bình Thanh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 8/7, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một rãnh áp thấp,

Trong đó, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, vùng ven biển Hưng Yên, Ninh Bình chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp ở ngay trên khu vực miền Bắc, hình thành vùng mây đối lưu đậm đặc trên ven biển phía đông Bắc bộ.

"Trong khu vực này có những vùng đối lưu mạnh, hiện tượng vòi rồng ở ven biển Hưng Yên (Thái Bình cũ) nằm trong vùng đối lưu do rãnh áp thấp này tạo ra", Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết.

Nhiều tỉnh miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày tới
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