Với 0 lao động, ‘siêu công trình’ tác động đến 100 triệu người sắp hoàn thành nhờ công nghệ cực độc đáo của Trung Quốc

Cụ thể, dự án thủy điện Yangqu cao 180m sẽ được xây dựng bằng công nghệ in 3D kết hợp với trí tuệ nhân tạo. Theo đó, công trình được thi công theo từng lát cắt thiết kế mà không sử dụng bất kỳ lao động con người nào. Tất cả các máy móc tham gia dự án như máy xúc, xe tải, máy ủi, máy lát hay xe lu đều được điều khiển bởi AI, trong cùng một quy trình được sử dụng ở công nghệ in 3D.

Đập thủy điện này dự kiến hoàn thành trong năm 2024, có khả năng tạo ra gần 5 tỷ kilowatt giờ điện mỗi năm từ thượng nguồn sông Hoàng Hà để cung cấp cho tỉnh Hà Nam, cái nôi của nền văn minh Trung Quốc, cũng là nơi sinh sống của 100 triệu dân. Nguồn điện từ nhà máy sẽ đi qua qua đường dây điện cao thế dài hơn 1.500 km, được xây dựng dành riêng cho việc truyền tải năng lượng xanh.

Về công nghệ in 3D, công nghệ này ban đầu được sử dụng để sản xuất linh kiện từ vật liệu quý. Việc in 3D tạo ra ít chất thải hơn so với phương pháp cắt và nghiền. Nhưng sau đó, một số kiến trúc sư bắt đầu sử dụng công nghệ này trong việc xây dựng các tòa nhà có quy mô nhỏ.

Do đó, việc ứng dụng công nghệ in 3D vào xây dựng siêu đập thủy điện sẽ là một thách thức lớn. Sau khi hoàn thành, công trình này hứa hẹn để lại dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới.

Với công nghệ AI, vốn công nghệ này đã được sử dụng để xây dựng Baihetan, con đập lớn thứ 2 thế giới, chỉ trong 4 năm. Mặc dù vậy, đến nay AI vẫn chủ yếu đóng vai trò điều phối trong các dự án. Việc thử nghiệm công nghệ này trong các dự án xây dựng trước đây cho thấy máy móc thông minh có thể thực hiện công việc tốt hơn con người, "đặc biệt trong một số điều kiện môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm".

Với thủy điện Yangqu, sau khi mô hình máy tính của đập được chia thành nhiều lớp (layer), AI tại trung tâm điều hành chỉ định một đội robot tự động hoàn thành xây dựng từng lớp.

Cùng với đó, máy xúc không người lái có khả năng xác định và múc nguyên liệu từ một bãi tập kết lên những xe tải tự hành, trong đó một số xe chạy bằng điện. Theo lộ trình đã được AI tính toán, các xe tải sẽ chuyển đúng vật liệu đến đúng vị trí, theo đúng thời điểm và được định vị bởi các máy ủi, máy lát tự động để xây dựng lớp cấu trúc của đập.

Các con lăn tự động, được trang bị cảm biến sẽ ép để các lớp trở nên chắc chắn. AI điều hành sử dụng các cảm biến này để giám sát chất lượng công trình, thông qua phân tích độ rung mặt đất cũng như các dữ liệu khác.

Một trong những đột phá của công nghệ AI bao gồm khả năng học tăng cường, cho phép máy móc nhận diện được gần như tất cả các vật thể tại công trường, xử lý được những bất ổn trong môi trường thay đổi liên tục cũng như thực hiện linh hoạt các tác vụ khác nhau.