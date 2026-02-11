Vóc dáng tuổi 50 nhưng khiến gái 20 cũng phải tị của Lâm Tâm Như

Hơn ba thập kỷ hoạt động bền bỉ trong làng giải trí, Lâm Tâm Như vẫn giữ được sức hút hiếm có khi nhan sắc dường như không bị thời gian làm phai nhạt. Mỹ nhân hàng đầu Cbiz đều khiến công chúng trầm trồ vì diện mạo chỉn chu cùng khí chất sang trọng đặc trưng mỗi khi xuất hiện, cùng những đường nét ngày càng sắc sảo hơn theo năm tháng. Không chỉ gương mặt rạng rỡ, làn da mịn màng mà vóc dáng của bà mẹ một con ở tuổi 50 cũng là điều đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, Lâm Tâm Như còn đăng tải hình ảnh tập luyện pilates, khéo léo khoe body dẻo dai và tinh thần chăm sóc bản thân nghiêm túc, cho thấy bí quyết giữ phong độ bền bỉ theo thời gian. Đôi chân thon dài, vòng eo phẳng cùng tổng thể mảnh mai giúp cô trông nhẹ nhõm, linh hoạt trong từng chuyển động. Dáng người cân đối và khỏe khoắn ấy chính là minh chứng rõ ràng cho việc chăm sóc bản thân bền bỉ suốt nhiều năm của Lâm Tâm Như.

Lâm Tâm Như khoe khoảnh khắc tập luyện pilates lên MXH. (Nguồn: Xinhua)

Nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi chăm chỉ thử thách bản thân với những động tác pilates có độ khó cao. Bài tập yêu cầu cô giữ thăng bằng trên máy, thực hiện tư thế sải chân dài kết hợp duỗi thẳng hai tay về phía trước – động tác đòi hỏi sự dẻo dai, sức bền cơ lõi và khả năng kiểm soát cơ thể tốt. Ở tuổi 50, việc duy trì cường độ tập luyện như vậy cho thấy sự nghiêm túc của nữ diễn viên trong hành trình giữ gìn vóc dáng.

Ngoài pilates, yoga bay cũng là bộ môn được Lâm Tâm Như yêu thích để duy trì vóc dáng và sự dẻo dai. Việc tập luyện cùng dây lụa treo giúp cơ thể được kéo giãn tối đa, tăng độ linh hoạt cho cột sống và cải thiện khả năng giữ thăng bằng. Những động tác treo ngược hay xoay người trên không không chỉ hỗ trợ siết cơ, đặc biệt là vùng bụng và đùi, mà còn giúp giải phóng áp lực lên các khớp. Yoga bay còn được xem là phương pháp giảm căng thẳng hiệu quả, mang lại cảm giác thư giãn và tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Lâm Tâm Như chinh phục cả yoga bay - bộ môn khó và đỏi hỏi độ dẻo dai để giữ gìn vóc dáng. (Nguồn: Weibo)

Song song với đó, nữ diễn viên cũng duy trì cả việc tập gym. (Nguồn: Weibo)