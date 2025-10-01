Vỏ xốp bọc trái cây thành tác phẩm ý nghĩa trước thềm Trung thu

8 tác phẩm rực rỡ chủ đề “Vui Trung thu” được học sinh lớp 8/1 tái chế từ vỏ xốp bọc hoa quả. (Ảnh: NVCC)

Ý tưởng từ vỏ xốp bọc trái cây thành tác phẩm ý nghĩa

Cô giáo Lê Thị Ái Vân (43 tuổi, giảng dạy bộ môn Toán lớp 8/1) cho biết, vỏ xốp bọc trái cây bị vứt đầy ngoài chợ, ngoài đường, đặc biệt là ở các gian hàng trái cây. Đây là loại rác thải rất khó phân hủy, gây ô nhiễm cho đất, nước và gây hại cho cả động vật.

Vỏ xốp bọc trái cây bị vứt bỏ nhiều ngoài chợ, là loại rác thải gây ô nhiễm, khó phân huỷ.

Xuất phát từ thực tế này, nữ giáo viên đã gợi mở cho học sinh của mình một hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, là thu gom, làm sạch, phơi khô rồi tái chế loại vật liệu tưởng chừng bỏ đi này thành sản phẩm mang tính nghệ thuật.

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tôi muốn học sinh vừa có một mùa Trung thu đáng nhớ, vừa học cách bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Khi các em tự tay làm ra tác phẩm, niềm vui sẽ song hành cùng trách nhiệm”, cô Vân chia sẻ.

Các em học sinh cùng nhau làm việc nhóm để hoàn thiện tác phẩm của nhóm mình trong 2 tiết học.

Vì từng đồng hành với lớp từ năm lớp 7, cô Vân và học trò khá hiểu nhau. Cô cũng hiểu rõ thế mạnh và tính cách của học sinh.

Lớp được chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm 6 bạn, cân bằng nam nữ, lực học và năng khiếu để ai cũng có cơ hội tham gia.

Trong một tuần, các nhóm cùng nhau lên ý tưởng, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị nguyên liệu, lên kế hoạch triển khai công việc. Đến ngày thực hành, các em có 1 giờ 30 phút (tương đương 2 tiết học) để hoàn thiện sản phẩm ngay tại lớp, rồi thuyết trình trước tập thể.

Quy trình thực hiện được cô trò thống nhất: Thu gom vỏ xốp bọc trái cây - giặt sạch/phơi khô - tô màu lên xốp (nếu cần) - tạo hình theo ý tưởng - cắt/dán vỏ xốp lên bìa cứng; kết hợp thêm tranh vẽ để bố cục được hài hòa, đồng thời kết nối được với các chi tiết từ vỏ xốp để tác phẩm sống động, mang câu chuyện, thông điệp đến người xem.

8 tác phẩm - 8 câu chuyện Trung thu

1 tuần lên ý tưởng, 2 tiết học để hoàn thiện, 8 nhóm học sinh đã khéo léo cho ra đời 8 tác phẩm chủ đề “Vui Trung thu” khiến người xem ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của các em.

Đêm trăng lung linh: Trung thu luôn gắn liền với hình ảnh vầng trăng to đẹp cùng với chị Hằng, múa lân và những chiếc lồng đèn xinh xắn.

Thiếu niên mọi miền vui Trung thu: Một tác phẩm rất xúc động, thể hiện niềm vui Trung thu với thiếu nhi khắp mọi miền đất nước.

Chị Hằng vui hội trăng rằm: Phiên bản chị Hằng rất dễ thương của thời đại 4.0.

Sự tích cây đa: Chú Cuội đã trở nên rất quen thuộc trong tuổi thơ của nhiều thế hệ…

Trung thu ở miền quê: Một tác phẩm gần gũi, thân quen, thấp thoáng bóng dáng tuổi thơ, Trung thu về trên miền quê.

Trung thu ấm áp: Tác phẩm Trung thu phá cách với gam màu trầm và nóng.

Chị Hằng xuống phố: Chị Hằng thời hiện đại sở hữu gương mặt rất V-line, phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống - hiện đại.

Tết đoàn viên: Tết Trung thu được xem là ngày Tết đoàn viên, gia đình sum họp cùng nhau ngắm trăng, uống trà, ăn bánh và kể chuyện cho nhau nghe.

Trong quá trình hoàn thiện buổi triển lãm, học sinh háo hức, vui vẻ và để lại nhiều kỷ niệm trong lòng cả cô và trò.

Có bạn còn hài hước: “Trên trời có chị Hằng, trần gian có chị Vân”. Thậm chí, nhóm khác còn tái hiện chị Hằng tóc ngắn để giống cô giáo ngoài đời, khiến cả lớp phì cười.

Phụ huynh khi xem sản phẩm của con bày tỏ niềm vui, tự hào. Họ bất ngờ khi một cô giáo dạy Toán lại tổ chức được hoạt động nghệ thuật sáng tạo, giúp học sinh phát triển kỹ năng ngoài sách vở.

Hoạt động ngoại khoá giúp học sinh đoàn kết hơn, kết nối với nhau nhiều hơn.

Theo cô Vân, ý nghĩa lớn nhất của buổi triển lãm là các em học sinh đã có một hoạt động Tết Trung thu thú vị và bổ ích. Các em học được cách làm việc nhóm, đồng thời hình thành ý thức tái chế, bảo vệ môi trường.

“Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. Tôi mong những hoạt động như thế này sẽ lan tỏa sang các lớp khác, trường khác”, cô nói.

Chân dung cô giáo dạy Toán lớp 8/1 - Lê Thị Ái Vân

Hơn nữa, theo cô Vân, hoạt động ngoại khóa có tính gắn kết còn giúp học sinh gần gũi, đoàn kết hơn, hạn chế sử dụng điện thoại, qua đó góp phần hạn chế xung đột.

Trong tương lai, cô Vân dự định tiếp tục tổ chức các hoạt động xoay quanh chủ đề tái chế và bảo vệ môi trường. Với cô, những giờ học như thế không chỉ giúp học sinh tăng khả năng sáng tạo, rèn luyện sự tập trung, tỉ mỉ kiên nhẫn, mà còn bồi đắp trách nhiệm với môi trường sống, đến cộng đồng.