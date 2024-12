Vợ Vũ Luân tuyên bố khởi kiện

Mới đây, Phương Lê đã chính thức thông báo khởi kiện các cá nhân, tổ chức có hành vi chống phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cô và cơ sở kinh doanh do cô làm chủ.

Trên livestream, vợ Vũ Luân bức xúc về việc một số Youtuber nói rằng Phương Lê làm răng sứ kém chất lượng cho Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh), khiến Hồng Loan gần đây phải đi làm lại răng ở một nơi khác.

"Tụi em đã hạ nhục chị, mặc dù chị không hề liên quan, đụng chạm gì tụi em mà tụi em đã nói những lời rất láo, rất xúc phạm chị và chồng chị là NSƯT Vũ Luân. Nhưng tụi chị vì bận lo hạnh phúc của mình, bận lo doanh nghiệp, lo làm ăn, tụi chị đành cắn răng bỏ qua, ráng nhịn cho qua, không muốn kiếm chuyện với ai", vợ Vũ Luân nói.

Phương Lê khẳng định, cô không lấy tiền làm răng của Hồng Loan, chăm sóc rất ân cần khi em gái nuôi của Vũ Luân đến khám chữa. Phương Lê nói thêm, thời điểm đó cô coi Hồng Loan là em gái, là người nhà nên chăm sóc, cưng chiều, lo lắng từng li từng tí. Thông tin mà các Youtuber đưa lên gần đây là sai sự thật, đã làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Phương Lê.

"Phương Lê khẳng định hàm răng của Hồng Loan trước đây là Phương Lê làm cho và không lấy tiền dù chỉ một đồng, không trao đổi vấn đề PR gì hết. Không hiểu sao thời gian này Loan đã đi đến chỗ khác làm lại. Cái đó là quyền của Loan, nhưng Phương Lê không hiểu lý do gì mà C. và B. (tên 2 Youtuber), thêm một vài người khác nữa lại nắm thông tin và bịa đặt thông tin làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp của Phương Lê. Phương Lê không hiểu lý do gì mà thông tin, hình ảnh bịa đặt nói về răng của Hồng Loan... Ai là người đưa thông tin, hình ảnh?", cô bức xúc.

Phương Lê cũng cho biết, cô hiện đang giữ hình ảnh trước và sau khi làm răng của Hồng Loan, nếu cần thiết thì Hồng Loan hãy lên tiếng để làm rõ sự việc.

Clip Phương Lê chia sẻ chi tiết về vụ lùm xùm: