Vợ võ sư Nguyễn Xuân Vinh xin hòa giải, rút đơn tố cáo chồng bạo hành

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh chị L. bế trên tay con gái 2 tháng tuổi nhưng vẫn bị chồng là Nguyễn Xuân Vinh đánh ngã nhiều lần. Đoạn clip sau đó được chia sẻ chóng mặt, nhiều người xem bày tỏ ý kiến gây phẫn nộ trước hành vi bạo hành phụ nữ đang nuôi con nhỏ.

Trao đổi với PV về sự việc, chị L. cho biết, ngày 26/8, do không muốn con trai đầu xem ti vi nhiều nên chị đã nhờ chuyển chiếc ti vi từ phòng ngủ ra phòng khách. Do vợ cho người chuyển ti vi mà không hỏi ý kiến mình nên Vinh đã chửi bới, đánh chị L.

Chị L. kể, thời điểm chị bị bạo hành, dù tay chị đang bế con gái 2 tháng tuổi nhưng Vinh vẫn bốc nắm sỏi ở chậu cây trong nhà ném về phía mình và con gái, chị phải lấy lưng để che chắn cho con.

Theo chị L., chồng mình là võ sư. Trong cuộc sống hằng ngày, Vinh thường xuyên dùng lời lẽ thô tục để chửi bới vợ và con.

"Tôi xem nhiều clip phụ nữ bị bạo hành nhưng không nghĩ một ngày mình cũng bị như vậy, thậm chí còn dã man hơn", chị L. nói và cho biết, sau nhiều lần chịu đựng chồng bạo hành, lần này chị quyết định trình báo cơ quan chức năng để pháp luật xử lý.

Sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình chị L., Công an phường Thạch Bàn phối hợp với Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên điều tra, làm rõ sự việc. Cơ quan công an đã triệu tập Vinh lên làm việc và tạm giữ hành chính.