Vợ về quê trước tôi vài ngày, ngờ đầu cô ấy lại phát hiện ra bí mật mà tôi và bố mẹ đang cố giấu

Tôi chưa bao giờ nghĩ 600 triệu lại có thể làm không khí trong nhà nặng nề đến vậy. Số tiền ấy là tiền đền bù mảnh đất ở quê, khi nhận được, bố mẹ bảo cho riêng tôi để phòng thân, làm ăn hoặc lo cho tương lai. Tôi nghe và gật đầu, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì có một khoản không nhỏ, lo vì không biết nên nói với vợ thế nào.

Tôi chọn cách im lặng, không phải vì tôi có ý giấu giếm hay tính toán gì sâu xa, mà đơn giản là tôi nghĩ đây là việc riêng giữa bố mẹ và con trai. Tiền đó chưa dùng vào việc gì, tôi để nguyên trong tài khoản, tự nhủ khi nào thật sự cần, hoặc khi mọi thứ rõ ràng hơn, tôi sẽ nói. Tôi không ngờ sự im lặng ấy lại trở thành mồi lửa.

Hôm đó, vợ tôi về quê trước tôi mấy ngày để thăm họ hàng. Tôi vẫn đi làm trên thành phố, nghĩ mọi chuyện bình thường. Cho tới tối, cô ấy gọi điện, giọng khác hẳn mọi khi. Cô ấy hỏi tôi có chuyện gì muốn nói không? Tôi còn đang ngơ ngác thì cô ấy bảo đã biết chuyện 600 triệu.

Tôi chết lặng vài giây. Tôi chưa kịp giải thích thì vợ đã nói tiếp, cô ấy có cảm giác bị gia đình chồng gạt ra ngoài, chuyện lớn như vậy mà không ai nói với cô ấy một câu, không ai coi cô ấy là người trong nhà. Tôi nghe mà thấy oan. Bố mẹ tôi cho tôi tiền, đâu phải lấy tiền chung hay giấu giếm tài sản của hai vợ chồng. Nhưng càng nói, vợ tôi càng giận.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Vợ tôi tuyên bố Tết này không muốn về quê, cũng không mua quà cáp biếu xén gì nữa. Cô ấy nói đã không được coi là người nhà thì không cần phải làm tròn vai trò con dâu. Tôi nghe mà nóng ruột. Trong đầu tôi, tiền bạc là một chuyện, còn lễ nghĩa Tết nhất là chuyện khác. Tôi nói thẳng, việc quà biếu, về quê là trách nhiệm, không thể vì giận mà bỏ. Cô ấy phản ứng ngay, hỏi trách nhiệm đó là của ai, của con dâu hay của cả hai vợ chồng? Tại sao trách nhiệm thì đổ lên đầu cô ấy còn quyền lợi thì lại gạt cô ấy ra ngoài?

Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn từ sau hôm đó. Tôi thấy vợ mình vô lý, bố mẹ cho tôi tiền, tôi chưa tiêu một đồng, cũng chưa hề dùng vào việc riêng ích kỷ. Tại sao lại kéo cả nhà chồng vào rồi giận dỗi tất cả?

Tết đang đến gần, bố mẹ tôi vẫn mong vợ chồng về đông đủ, còn vợ tôi thì càng ngày càng lạnh nhạt mỗi khi nhắc tới quê chồng dịp Tết.

600 triệu vẫn nằm yên đó nhưng trong nhà tôi thì không yên. Tôi tự hỏi tôi đã sai ở chỗ giấu tiền hay vợ tôi đang đòi hỏi quá nhiều từ một chuyện vốn dĩ là việc riêng của bố mẹ chồng và chồng?