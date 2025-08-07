Vợ tỷ phú Jack Ma từ bỏ làm sếp về làm nội trợ chỉ bởi câu nói của chồng: "Gia đình này cần em hơn Alibaba"

Hậu phương vững chắc của Jack Ma

Vợ Jack Ma tên là Trương Anh (Zhang Ying). Bà là bạn học cùng Jack Ma tại khoa tiếng Anh, Đại học Sư phạm Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Khi tốt nghiệp, cả Jack Ma và Trương Anh về giảng dạy tại Học viện Công nghiệp điện tử Hàng Châu. Hai người kết hôn năm 1988.

Cùng dạy một trường nên những lần Jack Ma bận việc, bà Trương Anh lại lên lớp dạy thay cho chồng.

Sau đó, cả hai có thành lập một công ty phiên dịch nhưng nhanh chóng phá sản vì doanh thu quá thấp, trong khi phải cho trả tới 700 nhân dân tệ/tháng tiền nhà thì số tiền mà cả hai kiếm được chỉ rơi vào khoảng 200 nhân dân tệ/tháng (hơn 700 nghìn đồng). Không ngần ngại, bà Trương Anh chịu làm rất nhiều công việc để bù lỗ từ bán hoa quả đến bán quần áo…

Bà Trương Anh - vợ tỷ phú Jack Ma

Năm 1995, công ty Internet đầu tiên trong sự nghiệp của Jack Ma ra đời - China Yellowpages và bà Trương Anh đã hỗ trợ chồng mình hết sức. Nhờ sự thông minh, bà đã giúp Jack Ma có được một bản hợp đồng trị giá 8.000 nhân dân tệ. Dù chồng ở vị trí nào hay làm công việc gì, bà Trương Anh đều sẵn sàng giúp đỡ chồng mình.

Có khoảng thời gian, Jack Ma làm việc tại Bộ ngoại thương Bắc Kinh và người vợ tần tảo không ngại ngần làm lái xe riêng cho chồng. 4 năm sau đó, Jack Ma và bạn bè dồn công sức để lập trang web bán hàng Alibaba. Điều đáng nói là lúc đó bà Trương Anh dù có công việc ổn định rồi nhưng vẫn quyết định nghỉ việc, lui về phía sau hỗ trợ chồng mình.

Lấy danh nghĩa là thành viên công ty nhưng do ban đầu, Alibaba mở rộng mô hình kinh doanh bị thiếu vốn nên bà Trương Anh nghiễm nhiên trở thành tạp vụ. Bà nấu ăn cho cả nhóm sáng lập, chăm lo từng bữa khuya, giữ cho tổ ấm nhỏ luôn ấm áp giữa guồng quay khởi nghiệp đầy căng thẳng. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và tình yêu để làm điều đó suốt nhiều năm trời.

Từ bỏ sự nghiệp để ở bên con cái

Hai vợ chồng tỷ phú Jack Ma có với nhau 3 người con: 2 gái, 1 trai. Tất cả thông tin về 2 ái nữ đều được gia đình tỷ phú giấu kín. Chính vì vậy, mọi người đã đổ dồn sự chú ý về "đại thiếu gia" Mã Nguyên Ngôn (Jerry Ma), người duy nhất lộ diện trước truyền thông.

Được biết, dù là con trai tỷ phú nhưng tuổi thơ của Nguyên Khôn từng không mấy vui vẻ. Khi Nguyên Khôn vừa sinh ra cũng là lúc Jack Ma và vợ vừa gây dựng sự nghiệp.

Bức ảnh hiếm hoi về Nguyên Khôn

Có thời điểm, cả hai biến nhà mình thành văn phòng với 30 người chen chúc làm việc. Kết quả là Nguyên Khôn thường bị nhốt trong nhà, có vú em trông nom. Cậu bé không nhận được sự quan tâm sát sao của bố mẹ.

Đến năm 4 tuổi, Nguyên Khôn được gửi vào trường mẫu giáo nội trú do bố mẹ quá bận rộn.

Cậu bé chỉ được đoàn tụ với gia đình vào dịp cuối tuần. Năm lên 10, Mã Nguyên Khôn mê mẩn internet và nghiện game online. Thời điểm đó, công ty gia đình Jack Ma đã có địa điểm mới và chuyển đi.

Chứng kiến con trai duy nhất chỉ la cà quán net, chẳng chịu về nhà, vợ chồng Jack Ma bấy giờ mới nhận ra vấn đề và lo lắng

Jack Ma thường lớn tiếng trách mắng nhưng Nguyên Khôn lại có câu nói khiến ông lặng cả người: "Bố mẹ chẳng bao giờ ở nhà, con về nhà lúc nào cũng chỉ có một mình, thế thì thà ra tiệm internet còn vui hơn!".

Nhận ra sai lầm của mình, Jack Ma đã hạ quyết tâm sửa chữa. Ngay đêm đó, ông nói với vợ - khi đó bà là giám đốc trụ sở Alibaba ở Trung Quốc: "Em nên từ chức, gia đình này cần em hơn Alibaba. Em rời Alibaba thì cũng chỉ mất đi ít thu nhập, nhưng nếu em không về nhà, con trai sẽ hư mất, bao nhiêu tiền cũng không cứu được". Sau một hồi tỉ tê, ông đưa cho vợ lựa chọn: "Con trai chúng ta và tiền bạc, chọn một, cái mà em muốn?".

Dù rất buồn và cảm thấy bất công bởi bản thân cũng dồn không ít tâm huyết cho Alibaba nhưng cuối cùng, vì thiên chức làm mẹ, bà từ bỏ sự nghiệp trở về chăm lo cho gia đình.

Tỷ phú Jack Ma và con trai Nguyên Khôn

Kể từ thời điểm đó, vợ chồng Jack Ma bắt đầu siết chặt quản lý và nghiêm khắc với con trai hơn. Tuy nhiên, sở thích chơi game, internet của Nguyên Khôn vẫn không thể thay đổi. Một dịp nghỉ hè, để trị thói nghiện game của con, Jack Ma đưa cho Nguyên Khôn 200 tệ (khoảng 670.000 VNĐ) rồi bảo con đi chơi thoải mái.

Điều kiện duy nhất là sau khi quay trở về nhà, Nguyên Khôn phải trình bày cho được ưu điểm từng loại game.

Được mở đường, cậu bé chạy thẳng ra hàng và chơi suốt 3 ngày 3 đêm mới về. Về đến nhà, Nguyên Khôn vội vàng ăn rồi lăn ra ngủ. Khi bị hỏi đến điều kiện ban đầu, Nguyên Khôn mới ấp úng cho biết mình vừa mệt vừa buồn ngủ vừa đói chứ không thấy gì tốt đẹp. Lúc này Jack Ma mới lên tiếng: "Vậy mà con vẫn tiếp tục chơi? Còn ham chơi đến mức không nỡ quay về nhà nữa hả?".

Sau lần giáo huấn ấy, ông càng nghiêm khắc hơn với con trai. Dưới lời khuyên của cha cùng sự quản thúc chặt chẽ của mẹ, Nguyên Khôn bắt đầu thay đổi và dần rời xa thế giới game online.

Cũng vì con trai, ông chủ Alibaba kiên quyết nói không với việc đầu tư vào hạng mục game dù nó là ngành hái ra tiền tại Trung Quốc.

Từ khi lui về, bà là người dậy sớm nấu bữa sáng, đưa con đi học, kèm con học bài. Kết quả là cậu con trai bỏ game, tiến bộ vượt bậc khi tăng 17 bậc trong bảng xếp hạng học tập.

Còn Jack Ma? Ông mang cơm vợ nấu đến công ty mỗi trưa, hoàn toàn để vợ quản lý mọi việc trong nhà từ chọn trang phục đến quản lý chi tiêu gia đình.

Có tỷ phú Jack Ma ngày hôm nay là cũng nhờ một phần lớn công sức của người vợ Trương Anh bên cạnh. Đúng là phía sau người đàn ông thành công luôn có hình dáng của một người phụ nữ biết vun vén, chăm sóc gia đình. Những hi sinh của bà Trương Anh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Một năm sau mở rộng kinh doanh, Alibaba đã gặt hái được rất nhiều thành công, mang lại doanh thu khổng lồ. Lúc này, bà Trương Anh chính thức trở thành giám đốc của Alibaba Group.

Jack Ma từng chia sẻ với báo giới bằng những lời lẽ rất đỗi chân thành từ sâu trong trái tim khi nói về vợ mình: "Trương Anh là người đồng hành trên con đường sự nghiệp của tôi. Tôi có ngày hôm nay, cô ấy không có công lao thì cũng có khổ lao!". Tình yêu giữa Jack Ma và Trương Anh đâm chồi nảy lộc từ khi lập nghiệp với hai bàn tay trắng đến khi hai người gặt hái được thành công là danh tiếng của người chồng và một tập đoàn lớn được định giá hàng trăm nghìn tỉ USD như hiện nay.