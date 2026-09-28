Vợ Tuấn Hưng: "Hóa ra họ lợi dụng lòng tin mình hết, xong mất tích luôn"

"Có cả những người sẵn sàng quay lưng như người không quen khi họ từng nói biết ơn và gọi mình là ân nhân của họ", bà xã Tuấn Hưng chia sẻ.

Mới đây, Hương Baby - bà xã ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ lại một bức ảnh được chụp cách đây 9 năm, khi hai vợ chồng cùng tham gia một chuyến từ thiện. Nhìn lại khoảnh khắc cũ, cô cho biết bản thân hiện tại đã có nhiều thay đổi.

Hương Baby viết: "Nhanh thật, vèo cái kỷ niệm bức ảnh này đã 9 năm khi 2 vợ chồng đi từ thiện rồi". Nếu trước đây cô thường xuyên ăn diện, chăm chút vẻ ngoài, hiện người đẹp cho biết mình sống giản dị hơn, thường mặc Pháp phục và dành thời gian tu tập.

Chia sẻ đầy chiêm nghiệm của Hương Baby trên trang cá nhân

Trong bài viết dài, Hương Baby nhắc đến những thay đổi của bản thân sau nhiều năm trải qua “hỉ nộ ái ố”, những giai đoạn vinh quang cũng như những chuyện tranh đua, hơn thua. Cô cho rằng thời gian đã giúp mình bình thản hơn trước những điều từng khiến bản thân bận tâm.

Cô viết: "Sau nhiều hỉ nộ ái ố, sau những vinh quang và cả muôn ngàn phong ba chuyện tranh đua hơn thua không còn làm mình bận tâm nữa. Hay cả lòng người, có những người thương yêu ta vô điều kiện, không cần 1 lợi ích gì, vẫn thấy xót khi ta gặp chuyện. Ta vô cùng biết ơn. Nhưng cũng có cả những người sẵn sàng quay lưng như người không quen khi họ từng nói biết ơn và gọi mình là ân nhân của họ.

Nhưng dù sao vẫn cảm ơn và không hờn trách gì cả. Vì cuộc đời đã dậy mình rất nhiều, cho mình qua quá nhiều bài học mà buộc mình phải vượt qua như để luyện tâm dưỡng tâm. Nhất là lòng tin, luôn bị tin tưởng người quá nhiều, nên mới bị không ít lần thất vọng nhận quả đắng. Tin những gì họ vẽ ra, hứa hẹn như đinh đóng cột, lấy cả danh dự ra hứa dự án này công việc kia để mình dồn hết đầu tư vào. Rồi hoá ra cũng là lợi dụng lòng tin mình hết, xong mất tích luôn, giờ không biết họ có ăn ngon ngủ yên không nữa".

Hương Baby cho biết hiện cô sống giản dị hơn và hướng Phật

Cách chia sẻ của Hương Baby cũng cho thấy cô đang hướng nhiều hơn tới đời sống tinh thần. Cô nhắc đến việc được "làm con Phật", nương tựa Tam Bảo khi gặp chuyện bất như ý, đồng thời cảm thấy may mắn vì có gia đình luôn ở bên, những người bạn thân tốt và những người bạn đồng tu cùng nhau tu tập.

Hương Baby và Tuấn Hưng kết hôn năm 2014, hiện có 3 con. Sau hơn một thập niên bên nhau, cả hai đã có nhiều thay đổi để giữ gìn tổ ấm. Tuấn Hưng giảm bớt việc đi hát xa, dành nhiều thời gian cho gia đình và hỗ trợ công việc kinh doanh của vợ.

Hương Baby từng khẳng định việc kết hôn với Tuấn Hưng là quyết định đúng đắn. Với cô, điều quan trọng không phải cuộc sống luôn thuận lợi mà là cả hai cùng thay đổi, biết bao dung và hướng về gia đình.

Vợ chồng Tuấn Hưng đang đưa 3 con sang sinh sống và học tập ở Mỹ

Cuối tháng 8/2026, Tuấn Hưng thông báo đưa vợ và ba con sang Mỹ để các con có thêm trải nghiệm học tập, đồng thời anh phát triển công việc nghệ thuật tại đây. Trong khi đó, Hương Baby vẫn duy trì việc điều hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.