Vô tư "động chạm" trên tàu điện, ý thức công cộng ở đâu cặp đôi ơi?

Cảnh tượng "chướng mắt" của cặp tình nhân khiến người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Dòng tâm sự thu hút sự chú ý trên diễn đàn mạng

"Tôi thực sự không hiểu tại sao, tôi - một công dân bình thường, sau ngày làm việc chăm chỉ, lại phải chứng kiến điều này mỗi ngày. Tôi quá suy sụp. Tôi quá chán nản khi phải thấy điều này trên tàu điện ngầm sau giờ làm. Tôi thực sự muốn hét lên, tôi đã bị trầm cảm rồi".

Lời tâm sự đang thu hút sự chú ý trên diễn đàn trực tuyến gần đây không chỉ là tiếng lòng của riêng một cá nhân, mà nó là sự dồn nén cảm xúc của nhiều hành khách đang sử dụng phương tiện giao thông công cộng mỗi ngày. Sau 8 đến 10 tiếng đồng hồ đối mặt với áp lực công việc, deadline chồng chất và sự mệt mỏi thể xác, điều duy nhất mà một người đi làm mong muốn khi bước lên toa tàu điện là một không gian yên tĩnh, lịch sự để trở về nhà.

Thế nhưng, thứ chào đón họ lại là những hình ảnh vô cùng chướng mắt, cảnh tượng cặp đôi vô tư ôm ấp, thậm chí là có những hành vi "động chạm" vào các vùng nhạy cảm của nhau ngay trước mặt hành khách khác, bất chấp sự có mặt của người già, trẻ em hay những hành khách đang vô cùng mệt mỏi.

Khi những quy chuẩn đạo đức và văn hóa ứng xử công cộng tối thiểu bị coi thường

Hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng một cặp đôi thản nhiên ngả ngốn, thể hiện tình cảm quá trớn trên băng ghế tàu điện. Chàng trai và cô gái không chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hay tựa đầu nhẹ nhàng mà họ đã tiến xa hơn rất nhiều với những hành vi cử chỉ đụng chạm cơ thể nhạy cảm, cố tình phớt lờ mọi ánh nhìn ái ngại và khó chịu xung quanh.

Nhiều người chứng kiến bức xúc chia sẻ rằng:

"Không gian phương tiện công cộng (như tàu điện ngầm, xe buýt) là môi trường chung dành cho tất cả mọi người. Việc thể hiện tình cảm riêng tư một cách thái quá tạo ra cảm giác gượng gạo, ô nhiễm thị giác và quấy rối không gian tâm lý của những người xung quanh",

"Dù biết rõ hàng chục ánh mắt đang chĩa về phía mình, thậm chí có người trực tiếp thở dài hoặc quay đi chỗ khác, cặp đôi vẫn thản nhiên tiếp tục như thể họ đang ở trong không gian riêng của chính mình"...

Tại sao những hành vi này lại có thể đẩy một hành khách đến mức cảm thấy "suy sụp" và "trầm cảm"?

Sau một ngày dài kiệt sức, não bộ con người rơi vào trạng thái nhạy cảm và cần được thư giãn. Việc bắt buộc phải chứng kiến những hình ảnh nhạy cảm, dung tục vô tình kích thích cảm giác ghê tởm, ức chế và bất lực. Không phải ai cũng đủ dũng khí để đứng ra nhắc nhở hoặc tranh cãi trực tiếp trên tàu. Việc phải chịu đựng thụ động trong một không gian kín, di chuyển liên tục càng làm tăng thêm sự căng thẳng và tâm lý ức chế cho người xem.

Giới hạn của tình yêu và ý thức nơi công cộng

Yêu thương và thể hiện tình cảm là nhu cầu tự nhiên, chính đáng của mỗi con người. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một cá nhân văn minh và một người thiếu ý thức chính là phải phân biệt được không gian phù hợp. Rất nhiều bạn trẻ ngày nay đang nhầm lẫn giữa "sự tự do cá nhân" và "sự vô duyên thiếu kiểm soát". Tự do của một người chỉ thực sự có giá trị khi nó không xâm phạm hay gây ảnh hưởng tiêu cực đến tự do và sự thoải mái của những người xung quanh.

Tiếng than cứu của vị hành khách mệt mỏi sau giờ làm là một lời cảnh tỉnh về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Tàu điện hay bất kỳ phương tiện công cộng nào cũng cần phải là nơi an toàn, lịch sự và bình yên cho tất cả mọi người. Đã đến lúc giới trẻ cần nhìn nhận lại ranh giới của sự tự do, học cách tôn trọng cộng đồng để tình yêu luôn giữ được vẻ đẹp vốn có, thay vì trở thành "cơn ác mộng" thị giác cho những người xung quanh.