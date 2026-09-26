"Vỡ trận" trước U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan bị loại khỏi Asiad sau hàng loạt bàn thua

U23 Thái Lan đã kết thúc hành trình tại môn bóng đá nam Asiad 2026.

Chỉ 3 phút sau khi bóng lăn, Zhu Chenjie đã suýt nữa giúp U23 Trung Quốc xuyên thủng mành lưới U23 Thái Lan ở trận tứ kết môn bóng đá nam Asiad 2026. Sức ép tấn công mạnh mẽ đến từ U23 Trung Quốc khiến cho U23 Thái Lan gần như chỉ có thể căng mình chịu trận.

Dẫu vậy, cũng phải tới khoảng thời gian bù giờ hiệp một, đội bóng xứ tỷ dân mới tìm được bàn mở tỉ số. Wu Xi treo bóng vào vòng cấm địa từ quả đá phạt, Peng Xiao ở trong tư thế không bị ai kèm tung cú sút mạnh. Thủ môn U23 Thái Lan đẩy bóng ra nhưng bóng lại vô tình đập trúng người hậu vệ Auttapon đi vào lưới.

U23 Thái Lan (áo trắng) không thể đứng vững trước đối thủ mạnh hơn

Bàn thua khiến cho U23 Thái Lan xuống tinh thần rõ rệt. Ngay đầu hiệp hai, Voi chiến nhận thêm bàn thua. Phút 47, hàng thủ U23 Thái Lan phòng ngự lơi lỏng và để cho Hu Hetao thoải mái đệm bóng ở trong vòng cấm địa, nâng tỉ số lên 2-0.

Tới phút 63, tuyển U23 Trung Quốc đưa cách biệt lên thành 3 bàn. Một tình huống tấn công được tổ chức rất đơn giản nhưng hiệu quả. Bóng được chuyền dài từ cánh phải vào vòng cấm địa, Zhu Chenjie bật cao đánh đầu nhả lại cho Zhang Yuning dễ dàng dứt điểm đánh bại thủ môn ở trong vòng 5m50.

Những phút còn lại, U23 Thái Lan nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Trận đấu tứ kết khép lại với chiến thắng 3-0 nghiêng về U23 Trung Quốc. Đội bóng xứ tỷ dân tiến vào vòng bán kết môn bóng đá nam Asiad 2026. Họ sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc.

U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở bán kết

Với việc U23 Thái Lan và U23 Việt Nam cùng bị loại, khu vực Đông Nam Á đã không còn đại diện nào tại môn bóng đá nam Asiad. Lần gần nhất có 1 đại diện Đông Nam Á vào tới bán kết giải đấu là U23 Việt Nam vào năm 2018.

Kết quả: U23 Trung Quốc 3-0 U23 Thái Lan

Bàn thắng: Auttapon (phản lưới) 45+2', Hu Hetao 47', Zhang Yuning 63'