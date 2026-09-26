Thông tin được đưa ra bởi trang 163.com (Trung Quốc).

Tại trận đấu tứ kết môn bóng đá nữ Asiad 2026, đội tuyển nữ Trung Quốc vượt qua Việt Nam với tỉ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Wang Shuang ở phút 109. Tuyển nữ Việt Nam đã lên đường về nước, trong khi tuyển Trung Quốc chuẩn bị cho trận bán kết gặp Triều Tiên (ngày 29/9).

Tuy nhiên, trang 163.com (Trung Quốc) lại cho rằng tuyển Trung Quốc có thể bị xử thua bởi một sai sót hi hữu:

"Đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam, tuyển Trung Quốc đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trong hiệp phụ, qua đó giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, những thông tin sau trận đấu đã phủ bóng đen lên con đường đến chung kết của Trung Quốc. Trong trường hợp xấu nhất, họ thậm chí có thể bị xử thua trước Việt Nam với tỉ số 0-3.

Đội tuyển nữ Trung Quốc (áo đỏ) chỉ có thể vượt qua Việt Nam nhờ bàn thắng trong hiệp phụ

Những người hâm mộ theo dõi trận đấu hẳn biết rằng trước khi bắt đầu hiệp phụ thứ nhất, đội tuyển Trung Quốc đã đưa Sun Fangxin vào thay cho Zhang Rui. Tuy nhiên, điều khó hiểu là ban huấn luyện Trung Quốc đã không gửi yêu cầu thay người cho tổ trọng tài trước khi trực tiếp đưa Sun Fangxin vào sân.

Mãi đến phút 113, sau khi Wang Shuang ghi bàn, trọng tài thứ tư mới báo cáo tình huống này cho trọng tài chính. Sau một hồi thảo luận dài, tổ trọng tài quyết định rút thẻ vàng cho Sun Fangxin, khoảng hơn 20 phút sau khi cô vào sân.

Sun Fangxin thi đấu hơn 20 phút sau khi vào sân thay người mới bị trọng tài "phát hiện"

Sau trận đấu, sai lầm nghiệp dư của ban huấn luyện Trung Quốc nhanh chóng gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi giữa người hâm mộ. Một số người hâm mộ thẳng thắn tuyên bố: "Do việc thay người trái phép, nếu đội tuyển Việt Nam kháng cáo lên ban tổ chức Asiad 2026, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc có thể bị xử thua 0-3!".

Tuy nhiên, BTC Asiad và Ủy ban Trọng tài Giải đấu vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, vì thế kết quả chiến thắng 1-0 của đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc vẫn tạm thời được công nhận".

163.com phân tích thêm về trường hợp Sun Fangxin: "Theo Luật Bóng đá, việc cầu thủ dự bị vào sân mà không có sự cho phép của trọng tài sẽ dẫn đến việc trọng tài dừng trận đấu, rút thẻ vàng cho cầu thủ vi phạm và cho đội đối phương hưởng quả đá phạt gián tiếp tại vị trí bóng dừng lại. Từ tình huống thực tế, trọng tài chỉ rút thẻ vàng.

Vấn đề thay người của đội tuyển nữ Trung Quốc trong trận đấu này về cơ bản là vi phạm thủ tục; Sun Fangxin có tên trong danh sách dự bị, nhưng thủ tục thay người chưa hoàn tất. Theo logic này, hình phạt thẻ vàng là đủ và kết quả không nên bị đảo ngược. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đội tuyển nữ Trung Quốc có thể yên tâm. Nếu đội tuyển Việt Nam chính thức kháng cáo lên Ủy ban Kỷ luật AFC, tình hình có thể trở nên phức tạp hơn.

Sun Fangxin suýt ghi bàn ở phút 96

Trong bóng đá quốc tế đã có nhiều tiền lệ về việc các đội bóng bị phạt vì vi phạm quy định thay người. Ở vòng đầu tiên của Cúp Quốc gia Đức mùa 2021/22, Wolfsburg đã sử dụng trái phép quyền thay người thứ 6 trong hiệp phụ. Mặc dù họ thắng trận đấu với tỷ số 3-1, nhưng tòa án thể thao của LĐBĐ Đức sau đó đã tuyên bố kết quả không hợp lệ, xử thua Wolfsburg với tỷ số 0-2.

Nếu Ủy ban Kỷ luật AFC xác định rằng đội tuyển nữ Trung Quốc đã thu được lợi thế đáng kể nhờ việc thay người thì mức độ nghiêm trọng của hình phạt có thể được tăng lên. Trên thực tế, Sun Fangxin suýt nữa đã ghi bàn trong nỗ lực băng vào đá bồi ở phút 96.

Cho dù có bị phạt hay không, sai sót này là một bài học cho đội tuyển nữ Trung Quốc. Mọi công sức có thể đổ sông đổ biển chỉ bởi những pha xử lý rất nghiệp dư".