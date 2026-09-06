“Vỡ trận” trước Iran, ĐT Việt Nam chính thức bị loại, phải xuống hạng ở giải châu Á

U20 Việt Nam có cơ hội với bàn dẫn trước nhưng lại mắc sai lầm và phải trả giá đắt trước Iran.

U20 Việt Nam bước vào lượt cuối vòng loại U20 châu Á 2027 với hy vọng về một cuộc “thoát hiểm ngoạn mục” sau khi được Triểu Tiên giúp sức bằng cách hạ Palestine 4-0.

Với tinh thần quyết thắng để tự cứu mình, U20 Việt Nam đã nhập cuộc khá tốt trước Iran. Thay vì phòng ngự một cách thụ động trước đối thủ giàu thể lực, các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi đã chơi đôi công, sẵn sàng dâng cao trước Iran.Thời điểm đầu hiệp 1, U20 Việt Nam trong thế “cửa dưới” vẫn tạo ra thế trận ngang ngửa với đối thủ.

Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ vẫn có một số tình huống để mất bóng nguy hiểm ở khu vực giữa sân, tạo cơ hội cho Iran tổ chức tấn công.

Đến giữa hiệp đấu, Iran tận dụng ưu thế về thể lực và sức mạnh, tạo ra sức ép khá lớn lên phần sân của Mai Xuân Tín. Đội bóng Tây Á tạo ra không dưới 3 pha dứt điểm nguy hiểm và nếu các chân sút của họ dứt điểm chuẩn xác hơn, có lẽ U20 Việt Nam đã không thể bảo toàn mành lưới.

Về phía U20 Việt Nam, các cầu thủ chủ yếu phát động tấn công bằng những đường chuyền vượt tuyến cho tiền đạo ở phía trên. Miếng đánh này giúp đội chủ nhà tạo ra một cơ hội mười mươi ở phút 35. Song, Văn Bách ở tư thế khá thuận lợi lại sút bóng đi chệch khung thành Iran trong gang tấc.

Trong thế trận tương đối bế tắc của cả hai bên, bất ngờ đã xảy ra ở cuối hiệp 1 khi U20 Việt Nam có bàn mở tỷ số. Từ một tình huống tấn công phía cánh trái, Quốc Khánh đi bóng xâm nhập vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn đối phương. Đội chủ nhà mở tỷ số trong những tràng pháo tay cuồng nhiệt của CĐV trên khán đài Việt Trì.

Các cầu thủ U20 Việt Nam bất ngờ mở tỷ số trong hiệp 1.

Với bàn thắng này, U20 Việt Nam sống lại cơ hội tranh vé đi tiếp. Nếu ghi thêm 1 bàn để giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn, đội chủ nhà hoàn toàn có khả năng sẽ đứng nhì bảng.

Thế nhưng, niềm vui cho U20 Việt Nam lại ngắn chẳng tày gang. Ngay sau giờ nghỉ, U20 Iran trong thế bị dẫn bàn, đã thay liên 2 vị trí để cải thiện khả năng tấn công.

U20 Iran dâng đội hình lên cao và họ tập tức có bàn gỡ ở phút 50. Từ tình huống ném biên, đội bóng Tây Á đã tạo ra pha bóng lộn xộn, và Arian Maali có cơ hội để dứt điểm đánh bại Xuân Tín, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bàn gỡ này có tính chất quan trọng giúp U20 Iran thêm hưng phấn, trong khi lại khiến U20 Việt Nam dường như gặp vấn đề tâm lý. Hệ quả là đội chủ nhà tiếp tục bộc lộ sai lầm ở hệ thống phòng ngự dẫn tới việc phải trả giá đắt.

Phút 63, thủ môn Mai Xuân Tín phạm lỗi với tiền đạo Iran trong vòng cấm. Trọng tài không cần tham khảo VAR mà lập tức cho Iran hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Mahan Beheshti không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn, giúp Iran vươn lên dẫn ngược 2-1.

Sau khi nhận phải 2 “gáo nước lạnh” vì những sai lầm phòng ngự, U20 Việt Nam gặp vô vàn khó khăn. Lúc này, cơ hội tranh vé dự VCK U20 châu Á 2027 coi như đã đóng lại với đội chủ nhà. Mục tiêu thiết thực nhất với đội chủ nhà lúc này chỉ là ghi bàn gỡ, nuôi hy vọng tránh được vị trí cuối bảng.

Dù vậy, mục tiêu ấy đã bất thành. U20 Iran với lợi thế về thể lực đã thi đấu hoàn toàn chủ động trong thời điểm cuối trận. Họ không mặn mà dâng cao mà thi đấu với nhịp độ chậm để bảo toàn chiến thắng. Trong khi đó, U20 Việt Nam cũng không thể tạo ra những pha tấn công đủ chất lượng để phá vỡ hàng phòng ngự Iran.

U20 Việt Nam đã vỡ trận trong hiệp hai.

Thậm chí đến phút 90+5, U20 Việt Nam còn lần thứ hai phải chịu phạt đền, sau khi hậu vệ áo đỏ phạm lỗi rất lộ liễu với cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Giống với tình huống trước đó, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và Iran dễ dàng tận dụng thời cơ để ghi bàn.

Chung cuộc, U20 Việt Nam thua ngược với tỷ số 1-3. Kết quả này giúp Iran đứng nhì bảng, nắm cơ hội rất lớn để tiến vào VCK U20 châu Á 2027.

Ngược lại, thất bại khiến U20 Việt Nam vẫn chỉ đứng cuối bảng với việc toàn thua cả 3 trận. Vị trí của U20 Việt Nam trong danh sách các đội xếp cuối, vẫn nằm trong nhóm phải xuống hạng (vốn dành cho 6 trong 8 đội cuối bảng).

Hiện các bảng đấu khác ở vòng loại vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, với 0 điểm và hiệu số bàn thắng bại -6, U20 Việt Nam đã xuống hạng, không thể cạnh tranh tấm vé dự VCK thông qua vòng loại tiếp theo năm 2029.

Tỷ số chung cuộc: U20 Việt Nam 1-3 Iran

Đội hình xuất phát của U20 Việt Nam: