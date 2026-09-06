Myanmar đại thắng với tổng tỷ số 17-0, có thể thế chỗ U20 Việt Nam ở giải châu Á

Tuyển trẻ Myanmar vừa giành thêm một chiến thắng cực đậm ở vòng loại giải châu Á.

Tại vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Myanmar tham dự ở nhóm “phát triển” (thi đấu để tranh suất thặng hạng tại vòng loại U20 châu Á kỳ tiếp theo chứ không thể giành vé dự VCK U20 châu Á 2027).

Sau những chiến thắng 4-0 trước Sri Lanka và 7-0 trước Brunei, U20 Myanmar bước vào lượt cuối gặp Maldives.

Trước một đối thủ khá yếu lại có thêm ưu thế sân nhà, U20 Myanmar đã thể hiện sự áp đảo tuyệt đối, đồng thời tạo ra cơn mưa bàn thắng.

Trong trận này, U20 Myanmar thậm chí đã thực hiện tổng cộng 30 pha dứt điểm về phía Maldives. Đội chủ nhà cũng chỉ mất 9 phút để có bàn mở tỷ số, sau đó nhân đôi cách biệt ở phút 20.

Trong hiệp hai, U20 Myanmar vẫn áp đảo hoàn toàn, dễ dàng ghi thêm 4 bàn nữa, khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 6-0.

U20 Myanmar có thể thế chỗ U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2029.

Như vậy, sau 3 trận, U20 Myanmar đã đứng đầu bảng, ghi tổng cộng 17 bàn mà không thủng lưới bàn nào. U20 Myanmar cũng sẽ thăng hạng lên giành quyền thăng lên nhóm “tranh vé dự VCK” ở kỳ vòng loại kế tiếp với chỉ số ấn tượng.

Trong khi đó, U20 Việt Nam lại đang đứng trước nguy cơ phải đứng cuối bảng C tại vòng loại U20 châu Á 2027. Nếu điều đó xảy ra, U20 Việt Nam sẽ phải xuống hạng. Toàn đội sẽ không thể được xếp vào nhóm tranh vé dự VCK ở kỳ vòng loại kỳ U20 châu Á tiếp theo (năm 2029).

Nếu kịch bản đó xảy ra, cũng có thể coi U20 Myanmar sẽ là đại diện thế chỗ U20 Việt Nam dự suất tranh vé vào VCK ở kỳ vòng loại tiếp theo.