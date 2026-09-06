Indonesia chính thức đoạt vé dự VCK nhờ chiến thắng ngoạn mục, gián tiếp “cứu” ĐT Malaysia

Các cầu thủ trẻ Indonesia đã có trận đấu xuất sắc để vượt qua Australia, qua đó giành tấm vé vào VCK giải U20 châu Á 2027.

Trước lượt cuối bảng H, vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Indonesia nắm lợi thế do chỉ cần hoà Australia là sẽ bảo toàn ngôi đầu hòng đoạt vé dự VCK.

Với ưu thế về thể hình, thể lực và quyết tâm giành chiến thắng, U20 Australia sớm đẩy cao đội hình lên tấn công. Trong khi đó, U20 Indonesia chọn chiến thuật phòng ngự phản công, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà.

Trong suốt hiệp 1, Australia kiểm soát bóng nhỉnh hơn (58%) nhưng không tạo được nhiều sóng gió về phần cấm địa của Indonesia. Những đợt lên bóng của đại diện xứ Chuột túi chưa đủ độ sắc để phá vỡ hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Indonesia.

Trái ngược với đối thủ, U20 Indonesia lại có một hiệp đấu cực kỳ thành công về mặt chiến thuật. Chẳng những ngăn chặn được nhiều pha tấn công của đối phương, U20 Indonesia còn biết cách tạo ra sự khác biệt, trừng phạt đối thủ bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 24.

Zahaby Gholy là cầu thủ đóng vai trò rất quan trọng ở bàn thắng này, với pha kiến tạo tuyệt vời để Theo Leeming lập công, giúp Indonesia vượt lên dẫn trước.

U20 Indonesia có trận đấu xuất sắc.

Việc bị thủng lưới khiến Australia gặp nhiều khó khăn. Họ buộc phải dâng lên tấn công hòng tìm bàn gỡ, bởi nếu thất bại, khả năng rất cao họ sẽ bị loại, trong bối cảnh Malaysia dễ thắng Lào ở lượt cuối.

Phút thứ 38, đội U20 Australia có cơ hội vàng để gỡ hòa. Tuy nhiên, cú sút của Arthur Oliveira De Lima lại đi chệch khung thành đội U20 Indonesia.

Sau khi không thể tìm bàn gỡ ở hiệp 1, các cầu thủ Australia chơi đầy quyết tâm trong hiệp 2. Tuy nhiên, đây cũng chính là thời điểm để Indonesia chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Suốt hiệp đấu thứ hai, Australia kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, họ hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự chơi kiên cường và kỷ luật của Indonesia. Thậm chí, Indonesia còn tạo ra một vài tình huống phản công lợi hại, đe doạ khung thành của Australia.

Thời điểm cuối trận, Australia gần như dốc toàn lực cho mặt trận tấn công. Tuy nhiên, họ vẫn bất lực khi Indonesia “đổ bê tông” để bảo toàn cách biệt tối thiểu.

Sự xuất sắc của Indonesia còn tiếp tục được chứng minh khi họ có bàn “kết liễu” đối thủ ở phút 90+2, sau một pha tổ chức phản công và dứt điểm đầy sắc bén.

Kết thúc trận đấu, Indonesia giành chiến thắng đầy ấn tượng với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp Indonesia trở thành đại diện đầu tiên của khu vực Đông Nam Á chính thức giành tấm vé dự VCK U20 châu Á 2026. Đây là kết quả xứng đáng sau những màn trình diễn thuyết phục của đội bóng trẻ xứ Vạn đảo.

U20 Indonesia đi tiếp vào VCK đầy ấn tượng.

Trong khi đó, U20 Australia rất có thể sẽ bị loại. Họ chỉ có 4 điểm, hiệu số 0 sau 3 lượt trận. Ở lượt cuối, nếu Malaysia thắng Lào (đội đã chắc chắn bị loại) với cách biệt trên 1 bàn, Malaysia sẽ vươn lên xếp nhì bảng, vượt qua Australia để nắm lợi thế cực lớn cho cuộc đua giành tấm vé đi tiếp, khi xét danh sách các đội nhì có thành tích tốt nhất.

Nếu Australia bị loại, đây sẽ là một bất ngờ lớn ở vòng loại U20 châu Á 2027, bởi trước giải, họ vốn được đánh giá là đội mạnh nhất tại bảng H.

Tỷ số chung cuộc: U20 Indonesia 2-0 Australia.