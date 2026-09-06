4 đội Đông Nam Á đấu nhau: Malaysia sẽ thắng đậm khiến một “hàng xóm” bị loại?

Cục diện ở bảng đấu của Indonesia và Malaysia đang là cuộc đua thú vị bậc nhất ở vòng loại U20 châu Á 2027.

Điều thú vị đầu tiên tại bảng H vòng loại U20 châu Á 2027 chính là việc cả 4 đội trong bảng đều thuộc khu vực Đông Nam Á, gồm Indonesia, Malaysia, Lào và cả Australia (do Australia được coi là cùng thuộc khu vực, thường tham dự các giải trẻ của AFF).

Điều thú vị nữa là cuộc đua đầy căng thẳng giữa 3 đội Indonesia (4 điểm), Australia (4 điểm) và Malaysia (2 điểm). Trong khi đó, chủ nhà Lào đã chính thức bị loại do mới có 0 điểm.

Dù chỉ đang đứng thứ 3 nhưng Malaysia lại nắm lợi thế trong cuộc đua đi tiếp do chỉ phải gặp Lào ở lượt cuối (diễn ra tối nay, 6/9). Trước đó, họ cầm hoà cả Indonesia và Australia nên sẽ không bất lợi về hiệu số bàn thắng bại nếu phải cạnh tranh với 2 đối thủ này (trường hợp bằng điểm trên BXH).

Với việc được gặp Lào, đội đã chắc chắn bị loại ở lượt cuối, xác suất để Malaysia giành chiến thắng là rất cao, thậm chỉ “Hổ Mã Lai” còn có thể thắng đậm để sở hữu 5 điểm và cải thiện hiệu số bàn thắng bại (hiện đang là 0).

Trong khi đó, Indonesia và Australia sẽ phải quyết đấu để tranh ngôi đầu hòng chắc chắn đoạt vé vào VCK. Nếu thua, 1 trong hai đội rất có thể sẽ bị Malaysia vượt qua trên BXH. Hiện Indonesia đang có hiệu số bàn thắng bại +3 còn Australia là +2. Tuy nhiên, nếu thua, 1 trong 2 đội này khả năng sẽ bất lợi về hiệu số bàn thắng bại khi so sánh với Malaysia.

Malaysia có lợi thế nhất định do chỉ phải gặp Lào ở lượt cuối.

Nhìn chung, U20 Indonesia và Australia được đánh giá tương đối cân bằng. Tỷ lệ giành chiến thắng cho mỗi đội đang được dự đoán 50-50. Nếu trận này kết thúc với tỷ số hoà, Indonesia sẽ nắm lợi thế với 5 điểm, hiệu số +3, dù bị Malaysia chiếm ngôi đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại thì Indonesia vẫn gần như chắc chắn đi tiếp với suất nhì bảng xuất sắc nhất. Khi đó, Australia sẽ rất có thể sẽ bị loại.

Rõ ràng, cục diện bảng H đang rất hấp dẫn với nhiều kịch bản có thể xảy ra ở lượt cuối. Đây xứng đáng là “bảng tử thần” ở vòng loại U20 châu Á 2027.