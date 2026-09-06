ĐT Việt Nam có thể trở thành “kẻ phá bĩnh” vào phút cuối khiến Iran bị loại?

U20 Việt Nam đã không còn quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp, nhưng chính điều đó có thể biến đội chủ nhà thành đối thủ nguy hiểm với Iran ở lượt trận cuối.

Không chỉ U20 Việt Nam, Iran cũng đang phải lo lắng

Nhìn vào bảng xếp hạng, Iran rõ ràng được đánh giá cao hơn U20 Việt Nam ở trận đấu tối nay (6/9). Đội bóng Tây Á sở hữu nền tảng thể lực, kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu quốc tế đáng nể. Nhưng bóng đá trẻ vốn không phải cuộc chơi mà mọi thứ đều diễn ra theo đúng dự đoán.

Iran vừa trải qua một trận đấu mà họ có lẽ không muốn nhớ. Dẫn trước Triều Tiên nhưng cuối cùng để đối thủ lội ngược dòng trong những phút bù giờ cuối, Iran đã tự đẩy mình vào tình thế khó khăn hơn.

Cục diện bảng C trước lượt cuối.

Thất bại ấy không chỉ khiến họ mất điểm mà còn tạo ra áp lực tâm lý trước trận đấu cuối. Iran hiểu rằng U20 Việt Nam không còn nhiều lựa chọn. Và đó chính là điều khiến trận đấu này trở nên khó đoán.

Một đội bóng đang rất cần chiến thắng thường sẽ phải chủ động tấn công. Nhưng một đội bóng không còn gì để mất như U20 Việt Nam lại có thể chơi với tâm thế hoàn toàn khác: mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn và sẵn sàng đánh đổi nhiều hơn.

Trong trường hợp mất điểm trước U20 Việt Nam (hoà hoặc thua), Iran chỉ có tối đa 4 điểm, hoàn toàn có nguy cơ bị Palestine vượt qua trên BXH, đồng nghĩa với nguy cơ bị loại.

U20 Việt Nam có thể trở thành “kẻ phá bĩnh”

U20 Việt Nam có thể không còn là đội bóng quyết định số phận của chính mình do đã mất quyền tự quyết, nhưng lại có khả năng quyết định số phận của Iran. Đây chính là vai trò của một “kẻ phá bĩnh”.

U20 Việt Nam bước vào trận đấu với mục tiêu rõ ràng: chiến đấu tới cùng và giành chiến thắng. Trong khi đó, Iran phải tính toán nhiều hơn. Họ không chỉ cần nghĩ đến việc tấn công mà còn phải bảo đảm không để đối thủ tạo ra bất ngờ.

Sự khác biệt ấy có thể tạo ra áp lực tâm lý. Nếu Iran ghi bàn sớm, mọi thứ có thể trở nên dễ dàng hơn với đại diện Tây Á. Nhưng nếu U20 Việt Nam có bàn thắng trước, chắc chắn Iran sẽ là đội gặp vô vàn những áp lực.

Một trận đấu bóng đá trẻ đôi khi được quyết định không phải bởi đội bóng mạnh hơn, mà bởi đội bóng tận dụng tốt hơn khoảnh khắc đối phương mất bình tĩnh. U20 Việt Nam không nhất thiết phải kiểm soát trận đấu trong cả 90 phút. Điều cần thiết là phải giữ được sự tập trung, hạn chế sai lầm và đặc biệt không được đánh mất niềm tin nếu Iran gây sức ép.

U20 Việt Nam có thể ngáng đường Iran.

U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội

Sau hai trận thua, việc nói về khả năng đi tiếp của U20 Việt Nam đã trở nên khó khăn. Nêu thắng được cách biệt Iran, đồng thời Triều Tiên thắng Palestine, U20 Việt Nam vẫn có thể đứng nhì bảng, nắm cơ hội lớn để đi tiếp.

Bên cạnh đó, U20 Việt Nam chắc chắn cũng cần phải thắng Iran, để hy vọng thoát khỏi vị trí cuối bảng, không bị xuống hạng, ảnh hưởng tới cơ hội dự VCK ở kỳ giải đấu năm 2029.

Trận đấu với Iran còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ chứng minh rằng họ có thể phản ứng thế nào sau thất bại. Nếu thua, U20 Việt Nam có thể khép lại vòng loại với nỗi thất vọng. Nhưng nếu thắng, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Khi ấy, U20 Việt Nam không chỉ tạo ra một cú sốc trước đối thủ mạnh hơn mà còn có thể khiến cuộc đua ở bảng đấu trở nên phức tạp tới phút cuối. Đó là lý do Iran không thể chủ quan khi chạm trán đội chủ nhà dù đại diện Tây Á được đánh giá cao hơn.

Bởi đôi khi đội bóng nguy hiểm nhất lại chính là đội bóng không còn gì để mất. Và biết đâu, sau khi Triều Tiên từng khiến Iran gục ngã ở những phút cuối, U20 Việt Nam lại trở thành “kẻ phá bĩnh” tiếp theo khiến đội bóng Tây Á phải sống trong nỗi lo cho tới tiếng còi mãn cuộc?