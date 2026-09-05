ĐT Việt Nam bị xếp vào nhóm “gây bất ngờ nhất châu Á” vì thua cả 2 trận, dễ phải xuống hạng

Truyền thông Trung Quốc rất ngạc nhiên đồng thời còn xếp tuyển trẻ Việt Nam vào nhóm “gây bất ngờ nhất” do vẫn trắng tay ở đấu trường châu lục.

Cụ thể, sáng 5/9, trang 163 của Trung Quốc đã đăng bài viết tổng hợp về những đội gây bất ngờ lớn nhất tại Vòng loại giải U20 châu Á 2027.

Trang 163 cho rằng U20 Việt Nam là một trong những đội gây bất ngờ lớn nhất khi thua cả 2 lượt trận, đồng thời dự đoán U20 Việt Nam khả năng cao vẫn chỉ đứng cuối bảng sau vòng loại, đồng nghĩa với việc phải xuống hạng.

“Đội U20 Việt Nam, vốn có thành tích tốt ở các giải trẻ, đã để thua đội U20 Palestine, chịu thất bại thứ hai liên tiếp. Trận đấu cuối cùng của họ là gặp đội U20 Iran, và họ rất có khả năng bị xuống hạng cùng với các đội như U20 Kuwait và U20 UAE”- trang 163 nhận định.

Khi phân tích về cục diện của từng bảng đấu cụ thể, trang 163 tiếp tục viết: “Đội gây bất ngờ nhất là đội tuyển U20 Việt Nam. Họ đã đạt được những thành tích xuất sắc ở nhiều giải đấu trẻ, nhưng lần này lại để thua trên sân nhà, thậm chí còn thua cả đội tuyển U20 Palestine”.

U20 Việt Nam bị trang báo Trung Quốc xếp vào nhóm gây bất ngờ nhất do thua cả 2 trận.

Trang 163 cũng nhấn mạnh vào thể thức đầy tính cạnh tranh của giải đấu: “Vòng loại giải vô địch U20 châu Á lần thứ 23 sử dụng thể thức 32 đội (đội U20 Philippines rút lui, chỉ còn 3 đội ở bảng A, tổng cộng 31 đội tham gia) được chia thành 8 bảng. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết. 7 đội xếp thứ hai từ mỗi bảng sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Đội cuối bảng sẽ xuống hạng và chỉ có thể tranh suất tham dự vòng loại Cúp bóng đá U20 châu Á tiếp theo, không đủ điều kiện vào vòng chung kết”.

Trước đó, một số trang báo của Trung Quốc trong đó có Sohu cũng bình luận về thất bại của U20 Việt Nam trong 2 trận gặp Triều Tiên và Palestine. Sohu cho rằng nền tảng thể lực hạn chế là lý do quan trọng bậc nhất khiến U20 Việt Nam thua trận dù có lợi thế sân nhà.

Hiện ở bảng C, U20 Việt Nam đã mất quyền tự quyết. Toàn đội cần thắng đậm Iran, đồng thời hy vọng Triều Tiên sẽ đánh bại Palestine ở lượt cuối, để nuôi hy vọng đứng nhì bảng, sau đó chờ tất cả các bảng kết thúc để biết mình có đi tiếp hay không.