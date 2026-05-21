Vợ Trấn Thành quay lại một chương trình từng gắn bó nhiều năm

Mới đây, Lễ công bố phát sóng chương trình truyền hình Super 10 - Siêu Tài Năng Nhí mùa 5 đã diễn ra với sự tham dự của các nghệ sĩ và thí sinh nhí tiêu biểu của mùa giải năm nay.



Super 10 - Siêu Tài Năng Nhí là chương trình tìm kiếm tài năng thuộc độ tuổi từ 4 tới 14 ở mọi lĩnh vực trên khắp Việt Nam.

Hari Won

Chương trình được lên sóng từ năm 2020. Xuyên suốt 4 mùa, Siêu Tài Năng Nhí đã từng bước khẳng định vị thế là chương trình truyền hình được các phụ huynh tin tưởng, đông đảo khán giả và trẻ em vô cùng yêu thích.

Bên cạnh đó, chương trình cũng liên tục sở hữu các video đạt hàng triệu lượt xem và nhiều tương tác, bình luận tích cực trên các nền tảng số. Bước sang mùa 5, Siêu Tài Năng Nhí tiếp tục hành trình tìm kiếm và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng của thế hệ tài năng mới.

Mùa 5 với tinh thần ươm mầm tài năng - vươn mình tỏa sáng, Siêu Tài Năng Nhí hy vọng sẽ tiếp tục trở thành điểm tựa để các bé thể hiện tài năng và tỏa sáng trên sân khấu.

Đặc biệt, mùa 5 tiếp tục chào đón những siêu nhí ở các lĩnh vực mới, lần đầu xuất hiện tại chương trình, hứa hẹn mang đến nhiều màn trình diễn đặc sắc. Mỗi thí sinh sẽ chinh phục ban giám khảo thông qua 2 thử thách với độ khó tăng dần, đòi hỏi sự tự tin, sáng tạo và khả năng vượt qua giới hạn bản thân. Đây là cơ hội để các em bộc lộ tư duy, sự linh hoạt và không ngại thử thách.

Gil Lê

Siêu Tài Năng Nhí mùa 5 đánh dấu sự trở lại của Gil Lê trong vai trò MC chính. Với lối dẫn dắt linh hoạt, gần gũi, Gil Lê tạo sự kết nối giữa thí sinh và ban giám khảo.

Giám khảo Hari Won vợ Trấn Thành tái xuất chương trình sau nhiều mùa gắn bó. Với kinh nghiệm của mình, Hari Won không chỉ là người đánh giá chuyên môn mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các thí sinh tự tin thể hiện bản thân trên sân khấu.

Mùa thi năm nay cũng đánh dấu sự xuất hiện của giám khảo cố định mới - diễn viên Võ Tấn Phát. Với nguồn năng lượng trẻ trung và sự duyên dáng, Võ Tấn Phát hứa hẹn là cái tên tạo nên màu sắc mới mẻ cho chương trình.

Ngoài ra, Siêu Tài Năng Nhí mùa 5 còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời như Phương Vy Idol, Sam, Dược Sĩ Tiến, Minh Dự, Minh Triệu… Những vị khách mời sẽ mang đến sự đa dạng về góc nhìn chuyên môn cũng như những màn tương tác thú vị.