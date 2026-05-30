Vô tinh phát hiện "kho báu" trong món hàng cũ: Ai cũng có thể mua nhưng không nhiều người biết giá trị

Trang Wonderful Engineering đưa tin, một người dùng Reddit vừa chứng minh rằng, ranh giới giữa một món "rác công nghệ" giá 20 USD và một khối tài sản trị giá hàng trăm USD đôi khi chỉ cách nhau một lần mở nắp thùng máy.

Món đồ cũ 20 USD tại cửa hàng Goodwill

Phong trào săn đồ công nghệ cũ tại các hệ thống như Goodwill hay các buổi thanh lý ký gửi vốn không xa lạ với giới mộ điệu máy tính. Động lực lớn nhất của họ là tìm kiếm những linh kiện hiếm, mang tính hoài niệm hoặc những thiết bị bị định giá thấp hơn giá trị thực do người bán thiếu kiến thức chuyên môn. Mới đây, một thành viên có tài khoản Sam_Under_Ice trên diễn đàn Reddit đã khiến cộng đồng công nghệ dậy sóng khi chia sẻ thương vụ mua sắm may mắn nhất năm của mình.

Cụ thể, người dùng này đã chi vỏn vẹn 20 USD (hơn 500.000 đồng) để mua một chiếc máy cũ tầm trung được dán nhãn cấu hình Core i7 cơ bản tại một cửa hàng Goodwill. Đối với nhiều người, đây là một mức giá hợp lý cho một chiếc máy tính văn phòng đã qua sử dụng, có thể dùng để lướt web hoặc làm trạm lưu trữ dữ liệu cá nhân (NAS). Tuy nhiên, khi mang thiết bị về nhà và tiến hành tháo vỏ máy để kiểm tra các linh kiện bên trong, Sam_Under_Ice mới nhận ra mình vừa sở hữu một trong những "kho báu" phần cứng giá trị nhất từ trước đến nay.

"Mỏ vàng" linh kiện ẩn giấu trong lớp vỏ lỗi thời

Khác xa với dự đoán về một hệ thống máy tính lỗi thời, cấu hình thực tế bên trong chiếc hộp giá 20 USD này là ước mơ của không ít game thủ và kỹ sư đồ họa. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào bộ nhớ RAM. Thùng máy chứa tới 64GB RAM DDR4, được chia thành hai thanh 32GB. Trong bối cảnh thị trường phần cứng hiện tại, đây là một phát hiện cực kỳ giá trị.

Bên cạnh bộ nhớ RAM dung lượng khủng, các thành phần khác của chiếc máy tính cũng thuộc phân khúc hiệu năng cao.

Bộ vi xử lý (CPU): Intel Core i7-12700K. Đây là con chip thế hệ thứ 12 của Intel sở hữu 12 nhân, tốc độ xung nhịp cơ bản 3.6 GHz và có khả năng đạt tới 5.0 GHz nhờ công nghệ Intel Turbo Boost Max. Bộ vi xử lý này hoàn toàn đủ sức gánh vác các tựa game nặng hoặc các tác vụ giả lập, dựng hình phức tạp.

Ổ cứng lưu trữ: Một ổ cứng HDD chuẩn SATA dung lượng 1TB. Dù đây là linh kiện có giá trị thấp nhất trong hệ thống, nó vẫn đóng vai trò là không gian lưu trữ dữ liệu phụ trợ dung lượng lớn.

Theo ước tính từ giới chuyên môn, tổng giá trị thị trường của các linh kiện này ở thời điểm hiện tại dao động khoảng trên 700 USD (hơn 18 triệu đồng). Trong đó, riêng bộ vi xử lý Core i7-12700K đã có giá khởi điểm khoảng 350 USD trên thị trường thứ cấp, và ổ cứng HDD có giá khoảng 50 USD. Sự chênh lệch khổng lồ giữa số tiền bỏ ra (20 USD) và giá trị thu về đã biến bài đăng của Sam_Under_Ice trên diễn đàn r/pcmasterrace trở nên thịnh hành chỉ sau một đêm, thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận trái chiều từ ngưỡng mộ đến hoài nghi.

Cơn sốt AI và hiện tượng "khan hiếm RAM" toàn cầu

Để hiểu tại sao phát hiện của thành viên Reddit này lại có giá trị lớn đến vậy, cần nhìn vào bức tranh toàn cảnh của ngành công nghiệp bán dẫn. Hiện tại, hai thanh RAM DDR4 dung lượng 32GB bên trong máy có thể dễ dàng thanh lý với giá từ 150 đến 180 USD mỗi thanh. Mức giá cao bất thường này không đến từ nhu cầu nâng cấp của người dùng phổ thông, mà xuất phát từ một nguyên nhân mang tính vĩ mô: Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của công nghệ AI trong những năm gần đây đã buộc các trung tâm dữ liệu lớn phải thu mua một lượng lớn bộ nhớ để phục vụ quá trình xử lý và lưu trữ các mô hình dữ liệu khổng lồ. Hệ quả là một làn sóng khan hiếm nguồn cung nghiêm trọng càn quét thị trường phần cứng tiêu dùng.

Khi phần lớn sản lượng chip nhớ được ưu tiên cho doanh nghiệp và các máy chủ AI, lượng RAM dành cho phân khúc bán lẻ bị thu hẹp đáng kể, đẩy giá thành lên cao. Các nhà sản xuất thiết bị điện tử đang đứng trước những lựa chọn khắc nghiệt: Hoặc cắt giảm quy mô sản xuất, hoặc tăng giá bán sản phẩm, hoặc phải chấp nhận cả hai phương án. Chính bối cảnh khan hiếm này đã biến khối dung lượng 64GB RAM tình cờ tìm thấy thành một món hời tài chính đích thực.

Định giá đồ công nghệ cũ

Món hời của Sam_Under_Ice một lần nữa cho thấy lỗ hổng lớn trong quy trình phân loại và định giá hàng hóa tại các tổ chức từ thiện hoặc cửa hàng đồ cũ. Thông thường, nhân viên tại những nơi này chỉ kiểm tra sơ bộ tình trạng bên ngoài hoặc dựa vào các tem nhãn cũ dán trên vỏ máy để gắn giá mà không có đủ công cụ hoặc chuyên môn chuyên sâu để thẩm định các linh kiện cấu thành bên trong.

Đối với người mua, đây là một lời nhắc nhở về cơ hội luôn hiện hữu trong thị trường đồ cũ, nhưng đồng thời cũng đi kèm những rủi ro nhất định về tính rủi ro (hàng hỏng hóc, lỗi chip). Về phần mình, chàng trai may mắn trên Reddit cho biết anh đang cân nhắc việc giữ lại các linh kiện này để nâng cấp cho dàn máy chính (vốn đang chạy CPU Ryzen 7 5800X) thay vì bán lại kiếm lời, bởi anh hiểu rằng việc sở hữu những phần cứng chất lượng cao như vậy với mức giá "bèo bọt" là cơ hội hiếm khi xuất hiện lần thứ hai trong đời.