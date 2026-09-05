Vô tình để lọt góc máy "nhạy cảm", đoạn video quảng cáo sản phẩm khiến CĐM tranh cãi

Một đoạn video quảng cáo váy cưới bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội!

Đoạn video quảng cáo khiến CĐM bàn tán xôn xao

Việc các cửa hàng, thương hiệu quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội đã không còn là điều xa lạ. Từ quần áo, mỹ phẩm cho tới phụ kiện, nhiều shop hiện nay đều tận dụng những đoạn video ngắn để giới thiệu sản phẩm, thu hút khách hàng và tăng độ nhận diện.

Tuy nhiên, trong quá trình quay, cắt ghép và dựng nội dung, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến đoạn quảng cáo đi theo hướng hoàn toàn khác, thậm chí trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng.

Điển hình như trường hợp một shop váy cưới mới đây. Đoạn video ban đầu được thực hiện nhằm giới thiệu mẫu váy và cách sản phẩm lên dáng. Người mẫu xuất hiện trong không gian có ánh sáng khá đẹp, lần lượt thể hiện thiết kế của bộ váy trước ống kính.

Thế nhưng, khi xem kỹ, một số người dùng mạng xã hội phát hiện video có một vài giây hình ảnh bị cho là ghi lại khoảnh khắc mẫu nữ đang thay hoặc chỉnh trang phục. Góc quay và cách chuyển cảnh khiến phần hình ảnh này trở nên khá nhạy cảm, dù chỉ xuất hiện trong tích tắc.

Đáng chú ý, chi tiết trên dường như vẫn được giữ lại trong phiên bản video được đăng tải. Chính điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Không biết ê-kíp đã kiểm tra video trước khi đăng tải hay chưa?

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn. Bên cạnh những bình luận tập trung vào mẫu váy, không ít người lại chú ý đến vài giây hình ảnh gây tranh cãi. Từ một video quảng cáo sản phẩm thông thường, nội dung vì thế trở thành đề tài được chia sẻ và bình luận rôm rả.

Vô ý hay chiêu trò có chủ đích?

Trước tình huống này, cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Một bộ phận cho rằng đây đơn giản là lỗi trong quá trình dựng video. Với những nội dung được quay liên tục trong nhiều góc máy, việc có những khung hình không phù hợp hoàn toàn có thể xảy ra nếu người dựng không rà soát kỹ trước khi đăng.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người không đồng tình nằm ở chỗ đây là hình ảnh liên quan trực tiếp đến sự riêng tư của người mẫu. Dù chỉ xuất hiện vài giây, việc để lọt những khoảnh khắc nhạy cảm vào một video công khai vẫn bị đánh giá là thiếu cẩn trọng.

Ở chiều ngược lại, cũng có người đặt nghi vấn liệu đây có thực sự là một sơ suất hay chỉ là cách tạo sự chú ý. Bởi trên mạng xã hội, những nội dung gây tò mò thường dễ nhận được lượt xem và tương tác cao hơn so với quảng cáo thông thường. Việc một chi tiết "lạ" xuất hiện trong video đôi khi có thể khiến người xem dừng lại, xem đi xem lại rồi chia sẻ cho người khác.

Dẫu vậy, hiện chưa có thông tin rõ ràng để khẳng định đây là lỗi vô ý hay một chiêu trò câu view. Vì thế, mọi nhận định về chủ đích của phía cửa hàng vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng. Dù sự tình thực tế ra sao, câu chuyện vẫn cho thấy một bài học khá rõ đối với những người làm nội dung trên mạng xã hội, rằng chỉ một vài giây sơ suất cũng có thể khiến toàn bộ thông điệp quảng cáo bị lu mờ.

Suy cho cùng, quảng cáo có thể cần sự sáng tạo để thu hút người xem, nhưng việc tạo chú ý bằng những hình ảnh dễ gây phản cảm lại là một câu chuyện khác. Nếu thực sự là sơ suất, đây là lỗi đáng tiếc và không nên lặp lại; còn nếu cố tình, cách làm này cũng khó nhận được thiện cảm lâu dài từ công chúng.