Vợ thiếu gia công ty nhựa Duy Tân xuất hiện mộc mạc, đời thực có xứng danh "mỹ nhân không tuổi"?

Midu trang điểm nhẹ nhàng, nhan sắc qua camera thường gây chú ý.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip quay cận cảnh nhan sắc Midu ở hiện tại, qua camera thường. Tuy không lung linh như những bức hình đã qua lớp chỉnh sửa, Midu vẫn ghi điểm với làn da ít khuyết điểm, đường nét khuôn mặt cân đối, hài hòa. Đặc biệt là sự tự tin, duyên dáng của vợ thiếu gia Minh Đạt khi trò chuyện.

Clip quay cận cảnh nhan sắc của Midu không qua chỉnh sửa: Nguồn: saoshowbizwork





Nguồn: saoshowbizwork

Riêng chỉ có một điểm trên gương mặt khiến nhiều người thắc mắc đó chính là đôi mắt chưa được sắc sảo bằng khi trang điểm.

Dẫu vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng sự khác biệt này có thể đến từ góc quay, ánh sáng hoặc việc Midu không trang điểm vùng mắt. Một số ý kiến cũng cho rằng nữ diễn viên vốn có mí lót nên ở từng góc máy sẽ cho cảm giác khác nhau. Nhìn tổng thể, gương mặt của Midu vẫn được nhận xét hài hòa, trẻ trung và gần như không có nhiều dấu hiệu tuổi tác.

Cận cảnh nhan sắc của Midu qua camera thường. Nguồn: saoshowbizwork

Phía dưới đoạn clip, netizen rôm rả bình luận: "Không phải kiểu đẹp sắc sảo, quan trọng là không phẫu thuật thẩm mỹ. Luôn giữ được nét riêng, nhìn rất dễ thương”, "Mặt mộc như thế này còn gì để chê nữa. Chỉ tô son, không kẻ mắt, không kẻ mày mà vẫn rất xinh”, "37 tuổi, camera thường quay thế này là đẹp rồi. Da đẹp, gần như không thấy nếp nhăn luôn”, "Mọi người quen nhìn lúc trang điểm nên thấy lạ thôi. Mình thấy như vậy là đẹp rồi, chỉ cần gắn thêm mi là khác ngay."

Trước đó, Midu cũng nhiều lần vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ khi nhan sắc ngày càng thăng hạng và được nhận xét "trẻ mãi không già". Tuy nhiên, cô luôn lên tiếng phủ nhận.

Midu không ít lần tự chứng minh nhan sắc không chỉnh sửa.

Cô từng nhiều lần livestream, chia sẻ ảnh ở nhiều giai đoạn khác nhau để chứng minh gương mặt hoàn toàn tự nhiên, đồng thời cho biết sự thay đổi chủ yếu đến từ việc giảm cân, chăm sóc da và cách trang điểm. Theo Midu, khi cân nặng thay đổi, gương mặt cũng trở nên thon gọn, thanh thoát hơn.

Midu từ lâu đã nổi tiếng với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" nhờ gương mặt trong trẻo, đường nét thanh tú và vẻ ngoài ngọt ngào.

Sau gần hai thập kỷ kể từ thời điểm nổi lên với danh hiệu Hot V-Teen 2007, nữ diễn viên vẫn được nhận xét là một trong số ít mỹ nhân Vbiz giữ được nhan sắc gần như không thay đổi.

Visual Midu dạo này. Ảnh: FBNV

Dù đã bước sang tuổi 37, cô vẫn nhiều lần khiến cư dân mạng bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, gương mặt ít dấu hiệu tuổi tác.

Hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Midu còn là giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Về đời tư, Midu kết hôn với doanh nhân Trần Duy Minh Đạt vào năm 2024. Ông xã của cô là thiếu gia của một gia đình kinh doanh trong ngành nhựa, hiện giữ vị trí Giám đốc vận hành (COO) của một chi nhánh doanh nghiệp gia đình tại Mỹ.

Midu và chồng - thiếu gia Minh Đạt. Ảnh: FBNV

Sau khi về chung một nhà, cặp đôi vẫn thường xuyên khiến cư dân mạng thích thú với những khoảnh khắc giản dị như cùng nấu ăn, đi du lịch hay những cử chỉ quan tâm nhỏ của Minh Đạt dành cho vợ. Mỗi lần xuất hiện cùng Midu tại sự kiện, nam doanh nhân đều âm thầm đồng hành, từ việc hộ tống, cầm túi đến chăm sóc vợ trong những chi tiết nhỏ. Gần đây, cả hai làm lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới.