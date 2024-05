Võ Thị Diễm My - một trong 5 người đang bị công an truy tìm đã mất tích bí ẩn suốt 4 năm

Diễm My - một trong 5 người đang bị công an truy tìm trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Liên quan vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Long An đã phát thông báo truy tìm 5 người là: Võ Thị Diễm My (25 tuổi); Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi), con gái ông Lê Tùng Vân; luật sư Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh.

Trong số 5 người đang bị công an truy tìm thì Võ Thị Diễm My ngụ tại TP.HCM được xác định đã mất tích trong thời gian dài nhất, cách đây đã 4 năm.

Hình ảnh Võ Thị Diễm My trong một lần đăng tải video lên mạng xã hội nói về gia đình. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, vào năm 2019, Diễm My bỏ nhà đến Tịnh thất Bồng Lai (đã đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) ở ấp Lập Thành do bà Cao Thị Cúc lập, để "tu" cùng nhiều người khác sống tại đây.

Báo VnExpress dẫn thông tin từ Cơ qua An ninh điều tra xác định, trong thời gian sống tại tịnh thất Bồng Lai, Diễm My đã đăng các video lên mạng xã hội với "thông tin sai sự thật, vu khống Công an huyện Đức Hòa cùng cha mẹ ruột".

Từ tháng 5/2021 đến tháng 4/2022, Diễm My lần lượt bị Công an TP.HCM và Công an Long An ra quyết định truy tìm để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và vu khống.

4 năm rõng rã tìm tung tích con gái mất tích

Mới đây, chia sẻ với phóng viên báo PL TP.HCM tại nhà riêng, bố mẹ Diễm My cho biết gia đình đã nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng, cộng đồng mạng và đi tìm khắp nơi nhưng con gái nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ ruột Diễm My) cho biết, My vốn là cô bé hiền lành, thông minh, thường xuyên phụ giúp ba mẹ quản lý việc kinh doanh tại nhà. Trước khi đến Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My đang học năm thứ 3 tại một trường đại học có tiếng ở TP.HCM và gia đình cũng đã chuẩn bị giấy tờ cho My đi du học.

Theo lời kể của bà Mai, biến cố ập đến vào năm 2019 khi gia đình bà đi thiện nguyện ở Vũng Tàu. Trong chuyến đi này, Diễm My tình cờ quen biết nhóm người sống trong Tịnh thất Bồng Lai, từ đó Diễm My thường nhận được các cuộc gọi điện thoại rủ về tịnh thất để học giáo lý tu tập 3 ngày/tuần.

Diễm My có nói với mẹ rằng, tại đây có những người rất tài năng, khi con bà tu tập nếu đắc đạo sẽ dắt bà theo.

Đến giữa tháng 12/2019, sau khoảng thời gian con gái sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai, gia đình đã đến đây để yêu cầu Diễm My trở về nhà. Song sau khi trở về được 6 tháng, Diễm My tìm mọi cách bỏ đi và mất liên lạc từ đó đến nay.

Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: Công an nhân dân

Chia sẻ thêm với phóng viên báo Dân trí, ông Thắng cho biết, khi Diễm My bỏ trốn khỏi nhà và quay clip tung lên mạng xã hội nói những điều sai sự thật về ông và gia đình, ông có làm đơn tố cáo con gái lên cơ quan chức năng. Phía công an cũng ra thông báo truy tìm Diễm My.

Thời gian sau, ông mới nhận ra rằng, những điều con gái vu khống có thể do những người trong Tịnh thất Bồng Lai dàn dựng kịch bản, khống chế và ép Diễm My thực hiện với mục đích để gia đình từ mặt. Họ làm vậy để chúng tôi bỏ luôn con gái, rồi thực hiện chiếm giữ Diễm My. "Bây giờ nghĩ lại, tôi thương con mình hơn, không oán trách con nửa lời và chỉ mong sớm ngày được đoàn tụ với con gái", ông Thắng nói.