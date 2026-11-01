Vợ Tây bị Song Joong Ki đối xử tệ, bụng bầu vượt mặt vẫn phải xuống bếp lo cơm nước cho quản lý của chồng?

Thái độ cư xử của Song Joong Ki với bà xã đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên khắp các diễn đàn.

Song Joong Ki tái hôn với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders vào năm 2023. Tuy nhiên, trong năm nay, cuộc hôn nhân của họ liên tục vướng tin đồn rạn nứt, khiến mọi động thái của cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý. Mới đây, thái độ cư xử của Song Joong Ki với vợ Tây lại 1 lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi trong dư luận xứ tỷ dân.

Theo đó, dân tình Trung Quốc đã "đào lại" khoảnh khắc Song Joong Ki nhắc đến vợ trong chương trình truyền hình. Thời điểm đó, khi MC hỏi Katy Louise Saunders giỏi nấu món ăn Hàn Quốc nào, Song Joong Ki vui vẻ đáp: "Người đó thực sự rất giỏi". Sau đó, anh còn ngượng ngùng tự hỏi: "Tôi trông giống một ông chồng cuồng vợ quá phải không?".

Dù đã kết hôn và có con với nhau, Song Joong Ki vẫn gọi Katy là "người đó". Ảnh: Newsen.

Cách xưng hô với vợ của Song Joong Ki trong đoạn video cũ gây ra nhiều ý kiến trái chiều sau khi được lan truyền. Thông thường, người Hàn Quốc sẽ dùng những cách gọi như "vợ tôi" hoặc "bà xã" khi nhắc đến bạn đời. Vì vậy, việc Song Joong Ki sử dụng từ cô ấy/người đó để nói về vợ bị đánh giá xa cách, thô lỗ, kém tôn trọng và thiếu đi sự trân trọng đối với Katy Louise Saunders.

"Cách xưng hô rất quan trọng, nghe cứ như đang hạ thấp và thiếu tôn trọng đối phương", "Tôi từng thấy nhiều cặp vợ chồng khác quốc tịch nhưng đây là lần đầu nghe một người gọi vợ mình là người đó sau khi kết hôn", "Song Joong Ki chẳng xem vợ mình ra gì, anh ấy quá thiếu tôn trọng Katy", netizen Trung Quốc chỉ trích sao nam Cậu Út Nhà Tài Phiệt.

Cách xưng hô của anh với vợ Tây bị đánh giá xa cách, thiếu tôn trọng đối phương. Ảnh: X.

Bên cạnh đó, nhiều người còn mổ xẻ lại câu chuyện vợ Song Joong Ki phải lo cơm nước cho quản lý của chồng khi ngày sinh nở cận kề. Theo đó, quản lý nam diễn viên từng cho biết Song Joong Ki thường xuyên mời anh đến nhà chơi trong lúc Katy mang thai. Ngay cả khi Katy ở giai đoạn cuối thai kỳ và sắp sinh, cô vẫn xuống bếp tự tay chuẩn bị món mì Ý cá ngừ cà chua cùng salad cho quản lý của chồng. Song Joong Ki cũng thường xuyên nhắc nhở quản lý hạn chế ăn đồ ăn mua ngoài, chú ý duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người cho rằng Katy Louise Saunders quá khổ khi cưới phải 1 người đàn ông chỉ biết lo cho người ngoài như Song Joong Ki. Theo neizen, việc người vợ đang ở giai đoạn cuối thai kỳ mà vẫn phải chuẩn bị cơm nước cho quản lý của chồng nghe quá trớ trêu và mệt nhọc.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, không ít khán giả lên tiếng bênh vực Song Joong Ki, cho rằng cư dân mạng đang quá khắt khe và soi mói đời tư lẫn cách ăn nói của nam diễn viên. Theo họ, chỉ vài giây trò chuyện trước ống kính hay những chia sẻ từ người ngoài cuộc chưa đủ để đánh giá cách tài tử xứ Hàn đối xử với vợ, càng không thể trở thành căn cứ để kết luận anh thiếu tôn trọng bạn đời.

Katy Louise Saunders bụng bầu vượt mặt vào những tháng cuối thai kỳ vẫn phải vào bếp nấu ăn cho quản lý của chồng. Ảnh: X.

Thực tế, đây không phải lần đầu Song Joong Ki bị soi có thái độ cư xử tệ, thiếu tôn trọng và gia trưởng với bà xã. Năm 2023, trong cuộc phỏng vấn với tờ Sina, Song Joong Ki thẳng thắn cho rằng nghệ sĩ sẽ mất việc sau khi kết hôn. "Trong ngành giải trí, làm chồng và làm cha đồng nghĩa bạn sẽ mất việc", tài tử Hậu Duệ Mặt Trời nhấn mạnh.

Phát ngôn của Song Joong Ki khiến nhiều người cảm thấy bức xúc. Cư dân mạng Hàn Quốc cạn lời trước quan điểm phiếm diện của Song Joong Ki. Bởi lẽ sau khi lấy vợ và có con, anh vẫn đóng phim, quay quảng cáo đều đều không hề bị ảnh hưởng gì. Thậm chí, khán giả chỉ ra có rất nhiều nam diễn viên vẫn giữ vững sức hút, đạt đến đỉnh cao sự nghiệp sau khi kết hôn, điển hình là Hyun Bin.

Chưa kể, thời điểm Song Joong Ki có phát ngôn gây tranh cãi này, vợ anh vừa mới sinh con đầu lòng. Do đó, câu trả lời của tài tử cũng bị cho là thiếu tế nhị đối với bà xã đã chịu nhiều đau đớn và mệt mỏi trong suốt quá trình mang thai, sinh con nhưng cuối cùng lại bị chồng nói làm anh "mất đi công việc".

Anh từng gây tranh cãi khi có phát ngôn ngầm đổ lỗi cho vợ con khiến sự nghiệp của mình sa sút. Ảnh: Newsen.

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, tài tử 8X bất ngờ tuyên bố kết hôn với mỹ nhân Tây nóng bỏng. Vào tháng 6/2023, niềm vui nhân đôi khi Song Joong Ki thông báo con trai đầu lòng của họ đã chào đời khỏe mạnh tại Rome. Đến tháng 11/2024, vợ chồng tài tử tiếp tục đón con gái thứ 2 chào đời.

Tổ ấm của Song Joong Ki và cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders "đủ nếp đủ tẻ". Ảnh: X.

Nguồn: Today Line, Weibo



