Sáng 6-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Lê Phương T. (trú tại tổ 4, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Phả, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; là vợ tài xế Vũ Đức T. bị nhóm người hành hung tại phà Cồn Nhất, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) cho biết chồng chị vẫn chưa thể có mặt tại Công an huyện Giao Thủy để làm việc vì anh T. vẫn còn đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Vinmec Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Anh Vũ Đức T., đang điều trị tại bệnh viện Vinmec Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

"Ngày 3-2, tức mùng 6 Tết Ất Tỵ, sau khi xảy ra sự việc, vợ chồng tôi đã có đơn trình báo công an huyện Giao Thuỷ. Theo lịch hẹn, ngày 5-2, vợ chồng tôi sẽ về làm việc với Công an huyện Gia Thủy nhưng do nhà em đang đau quá, vẫn đang nằm viện điều trị nên nên chưa thể về được. Chắc phải sang tuần" - chị T. chia sẻ.

Về tình trạng thương tích của anh T., chị T. cho biết: "Do thấy đau ngực, nôn mửa và đi ngoài liên tục, nên chiều 4-2, gia đình đã đưa anh T. đến khám, kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Hạ Long, Quảng Ninh. Bác sĩ chuẩn đoán anh T. bị rạn xương ngực và có chấm đen trong gan nghi ngờ dập gan, nhưng ngày 5-2, kết quả chụp CT vùng ổ bụng thì chấm đen không còn nữa mà chỉ còn chỗ rạn xương ngực và ruột già bị tổn thương sưng do bị tác động dẫn đến việc đi tiêu chảy ngày 5-7 lần".

Chị T. thông tin thêm vào mùng 7 Tết (ngày 4-2), gia đình của những người hành hung vợ chồng chị có liên hệ nhưng chị T. chưa đồng ý gặp vì chồng chị đang phải nằm việc điều trị chưa thể giao tiếp, nói chuyện được.

"Bây giờ, gia đình cứ nhờ cơ quan công an giải quyết và xem bệnh tình chồng tôi như thế nào rồi đi đến bước tiếp theo. Cũng phải xem thái độ, thiện chí của họ như thế nào nữa chứ mình cũng là con người, mình cũng không thể là tiệt được sống của người ta quá" -chị T. nói.

Một đoạn clip anh Vũ Đức T. bị hành hung tại phà Cồn Nhất

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1-2 (tức mùng 4 Tết Ất Tỵ), ngay sau khi nhận thông tin phản ánh tại khu vực phà Cồn Nhất xảy ra xô xát giữa những người đi trên 2 xe ôtô, Công an huyện Giao Thủy đã chỉ đạo Công an thị trấn Giao Thủy có mặt ngay tại hiện trường để xác minh thông tin và điều tiết giao thông.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến hiện trường, các phương tiện và những người có liên quan đã rời đi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, Công an thị trấn Giao Thủy xác định lái xe bị hành hung là anh Vũ Đức T. (SN 1987, trú tại phường Cẩm Phả, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Công an thị trấn Giao Thủy đã liên lạc qua điện thoại, trao đổi trực tiếp với anh Vũ Đức T. và mời anh này đến trụ sở Công an huyện Giao Thủy để trình báo và phối hợp điều tra, giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, anh T. trả lời do bận công việc nên chưa đến được và sẽ gửi đơn trình báo qua đường bưu điện. Sau đó, anh T. và người thân đã đăng tải đoạn clip liên quan đến sự việc lên các trang mạng xã hội.

Công an thị trấn Giao Thủy đã xác minh được người hành hung anh Vũ Đức T. là 2 anh em trai Phạm Ngọc Tuân (SN 1980, ngụ quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; quê quán xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy); Phạm Văn Tuyên (SN 1982, ngụ xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy).

Chiều 1-2, Công an thị trấn Giao Thủy đã triệu tập 2 anh em Phạm Ngọc Tuân, Phạm Văn Tuyên và một số người có liên quan đến trụ sở công an để làm việc. Do đã di chuyển về TP Hà Nội, sáng ngày 2-2, Phạm Ngọc Tuân đã có mặt tại trụ sở Công an thị trấn Giao Thủy theo yêu cầu.

Anh Vũ Đức T. lúc thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Kết quả điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Tuân điều khiển xe ôtô BKS 18A-018.72 chở theo vợ đi từ hướng cống Cồn Nhất (thuộc xã Hồng Thuận) về thị trấn Giao Thủy theo đường tỉnh lộ 489 để đi Hà Nội (không đi qua phà Cồn Nhất). Anh Vũ Đức T. điều khiển xe ôtô BKS 14A-901.xx đi từ hướng cống Cồn Nhất qua phà Cồn Nhất sang tỉnh Thái Bình.

Khi đến gần phà Cồn Nhất, các phương tiện đang xếp hàng bên phải đường để đợi qua phà thì xảy ra mâu thuẫn giữa anh Vũ Đức T. và Phạm Ngọc Tuân. Tuân đã gọi cho em trai là Phạm Văn Tuyên. Tuyên và một người bạn đi xe máy đến khu vực phà và sau khi lời qua tiếng lại đã xảy ra xô xát. Phạm Ngọc Tuân dùng tay tát anh T., còn Phạm Văn Tuyên đã lao người qua ô cửa kính bên lái xe, dùng tay, chân tấn công anh T..

Phạm Ngọc Tuân được triệu tập tới cơ quan công an

Sau đó, Phạm Văn Tuyên và bạn đi về nhà, Phạm Ngọc Tuân điều khiển xe ôtô đi Hà Nội, anh Vũ Đức T. điều khiển xe ôtô qua phà Cồn Nhất sang tỉnh Thái Bình.

Chiều ngày 2-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 anh em trai Phạm Văn Tuyên, Phạm Ngọc Tuân về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 6-2, chị Lê Phương T. cho hay vụ việc xảy ra vào chiều 1-2, sau khi sang nhà người quen ở Nam Định chúc Tết, vợ chồng chị đi ôtô về qua phà Cồn Nhất (Giao Thủy, Nam Định). Lúc này trên xe có 7 người, gồm 3 người lớn và 4 trẻ em.

Cũng theo chị T., ngoài vợ chồng chị, cháu bé 18 tháng tuổi cũng bị hành hung.

"Khi em đang bế cháu trai mới 18 tháng tuổi (là con của em gái chị T.) thì 1 đối tượng hung hãn đạp vào người nhưng không may đạp trúng cháu bé. Thằng bé cứ khóc suốt, tinh thần hoảng loạn mất mấy ngày nhưng nay ổn rồi. Nhóm này còn bẻ gương, đập kính xe, đồng thời có nhiều lời lẽ đe dọa" - chị T. nói.