"Võ Tắc Thiên" 4 đời chồng suýt đi tù lần 2

Vào ngày 8/8, Cục thuế Thành phố Thượng Hải thuộc Tổng cục Thuế vụ Quốc Gia Trung Quốc đã đưa ra kết quả điều tra cáo buộc Lưu Hiểu Khánh trốn thuế. Kết quả cho thấy nữ diễn viên hoàn toàn trong sạch.

"Gần đây, cơ quan chúng tôi đã tiến hành điều tra pháp lý những cáo buộc của ông Vương về hành vi trốn thuế của bà Lưu Hiểu Khánh và các công ty liên quan. Sau khi điều tra, chúng tôi không phát hiện vấn đề nào liên quan đến thuế như cáo buộc của ông Vương. Cơ quan thuế sẽ tăng cường giám sát theo quy định của pháp luật, liên tục tối ưu hóa dịch vụ, thúc đẩy hoạt động tuân thủ pháp luật và nộp thuế trung thực. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của toàn xã hội với công tác thuế" - thông báo của Cục thuế Thành phố Thượng Hải viết.

Được biết, đơn tố cáo hành vi phạm pháp của nữ diễn viên được gửi đến Cục thuế Thượng Hải vào ngày 15/5, giữa lúc Lưu Hiểu Khánh đang ở Pháp tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 78. Cơ quan chức năng ngay lập tức thông báo điều tra khẩn đối với minh tinh này.

Trong đơn tố cáo, ông Vương tố cáo Lưu Hiểu Khánh đã chuyển khoản vay 3,3 triệu NDT (1,1 tỷ đồng) thành thu nhập cá nhân dưới danh nghĩa cát-xê quảng cáo thông qua doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ của mình. Ngoài ra, bà còn cho in hóa đơn thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 6% để trốn mức thuế thu nhập cá nhân hơn 27% đáng lẽ phải nộp.



Theo tra cứu của phóng viên tờ Sina, Trung tâm Dịch Hi do Lưu Hiểu Khánh thành lập từ năm 2017 không có văn phòng, không có nhân viên, không đóng bảo hiểm xã hội, chỉ tồn tại để phát hành hóa đơn, ký hợp đồng nhận tiền, dùng thuế suất thấp để né thuế suất cao. Do đó, Lưu Hiểu Khánh hiện bị nghi vấn cố ý trốn thuế bằng cách xuất hóa đơn giả.

Đây không phải lần đầu tiên nàng "Võ Tắc Thiên" bị tố cáo trốn thuế. Năm 2002, Lưu Hiểu Khánh gây chấn động khi bị bắt vì tội trốn thuế tương tự. Công ty của minh tinh hàng đầu bị phát hiện làm giả số liệu từ năm 1996, với số tiền trốn thuế lên đến 20 triệu USD (hơn 72 tỷ đồng). Vụ việc khiến danh tiếng, uy tín, hình tượng, tiền tài của Lưu Hiểu Khánh tiêu tan trong chớp mắt. Kết cục minh tinh màn bạc trả giá bằng việc phải trải qua 422 ngày ngồi tù, em gái và em rể của Lưu Hiểu Khánh cũng vào "nhà đá" như bà. 19 bất động sản của Lưu Hiểu Khánh bị công khai bán đấu giá. Năm 2004, Lưu Hiểu Khánh ra tù và bắt đầu lại từ đầu.

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1950, nổi tiếng từ cuối những năm 1970 và là 1 siêu sao tại Trung Quốc vào những năm 1980,1990. Nữ diễn viên bước chân vào ngành giải trí từ năm 16 tuổi. Sở hữu nhan sắc diễm lệ và tài diễn xuất xuất thần, Lưu Hiểu Khánh được mệnh danh là "Trung Hoa đệ nhất quốc bảo". Lưu Hiểu Khánh nổi tiếng với các phim Võ Tắc Thiên, Lửa Thiêu Cung A Phòng, Phượng Hoàng Lửa, Tiểu Hoa, Phù Dung Trấn...

Trong đó, vai diễn của Võ Tắc Thiên do Lưu Hiểu Khánh thể hiện được xếp vào hàng kinh điển, đến nay chưa có thế hệ diễn viên đàn em nào có thể diễn xuất tốt hơn. Trong sự nghiệp, Lưu Hiểu Khánh đã 6 lần giành giải Ảnh hậu Bách Hoa - Kim Kê, 3 năm liên tiếp giành cúp vàng Bách Hoa, đây đều là những giải thưởng điện ảnh uy tín nhất của giới giải trí Hoa ngữ.

Có sự nghiệp diễn xuất rực rỡ, nhưng đời tư của Lưu Hiểu Khánh lại rất phức tạp và thị phi. Nữ diễn viên từng vào tù ra tội, tan vỡ hôn nhân đến tận 4 lần, ngoại tình và cặp kè cùng lúc nhiều người đàn ông.

