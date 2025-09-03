Vợ sinh con 1 tháng, bắt quả tang chồng quạt cho tiểu tam ngủ ngoài đường: Trước đây cũng suýt là… tiểu tam

Những khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào và dễ thương của các cặp đôi trẻ cũng là một nội dung dễ viral trên MXH. Mới đây, đoạn clip chàng trai chăm sóc bạn gái đã nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng, nhận về 7 triệu lượt xem chỉ sau 14 tiếng đồng hồ đăng tải.

Trong clip này, anh chàng luôn quan tâm và có những hành động lo lắng như để bạn gái gối lên chân mình, quạt không ngơi tay, hỗ trợ lúc bạn gái trang điểm,... Theo chủ nhân đoạn clip, tất cả mọi người xung quanh đều trầm trồ và khẳng định lấy chồng phải như thế. Chính vì thấy quá dễ thương, chủ nhân đoạn clip đã ghi lại khoảnh khắc này và đăng lên mạng.

Khoảnh khắc chàng trai quạt cho cô gái viral trên MXH (Nguồn: @minhchh__)

“Đôi này đáng yêu lắm, các dì các mẹ xung quanh đều xuýt xoa lấy chồng phải lấy người như thế. Tay ổng chưa bao giờ ngừng quạt cho bạn nữ, vỗ về, đấm vai xoa lưng, bảo vệ level max luôn á. 3h sáng bạn nữ dậy còn tay quạt tay cầm đèn cho bạn nữ makeup” - trích lời chủ đoạn clip.

Ngay lập tức, cư dân mạng để lại nhiều bình luận thích thú, chúc mừng cặp đôi đã tìm thấy tình yêu và thậm chí rốp rẻng xin vía. Ngoài ra một số người chứng kiến cũng xác nhận nhìn thấy chàng trai luôn luôn quạt cho người yêu.

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó!

Sau khi đoạn clip viral, được dân tình xin vía rầm rộ bỗng xuất hiện một người khẳng định mình chính là vợ hợp pháp của nam chính trong clip nói trên. Câu chuyện trở thành chuyện 3 người: Vợ (tên viết tắt là H.), chồng và cô gái đi cùng người chồng.

Trên tài khoản của mình, H. cho biết nam chính trong clip là chồng mình. Người này đang đi làm ở Hà Nội còn mình và con ở quê (Thanh Hóa). Sau khi được bạn bè, người thân nhìn thấy clip và tag thì cô mới biết chuyện.

“Xin đính chính đây là chồng hợp pháp của mình. Chồng mình thì bạn bè ai cũng biết. Chúng mình kết hôn được hơn 1 năm và mình mới sinh con gái đầu lòng. Mình đang ở cữ. Nhờ mọi người chia sẻ giúp e tránh để thêm bạn nữ nào bị lừa dối” - H. viết.

Bài đăng từ người vợ (Ảnh chụp màn hình)

Liên hệ với người vợ trong câu chuyện này, H. xác nhận đây chính là chồng mình. Cả hai kết hôn từ đầu năm 2024 và đã có một bé gái được 1 tháng tuổi.

Sau khi sự việc viral trên các nền tảng MXH, vợ chồng H. có liên lạc với nhau và chồng cô tuyên bố: “Thích thì ly hôn đi” vì “không cần gì nữa, đã mất hết mọi thứ rồi”.

Về phần mình, H. xác định không có gì nuối tiếc, sẵn sàng ly hôn vì đã có đầy đủ bằng chứng, tin nhắn cũng như các hình ảnh về việc chồng ngoại tình.

Về chuyện tình cảm và hôn nhân, H. cho biết 2 vợ chồng vốn là bạn học cấp 3 và từng có tình cảm thời thanh xuân vườn trường. Thời điểm đó, H. thấy không ổn nên đã chia tay.

Lên đại học, chồng cô nhiều lần nhắn tin nói chuyện dù lúc đó đã có vợ và con (nhưng chưa cưới) nên H. không trả lời tin nhắn. Một thời gian sau, H. gặp lại chồng và được biết anh này đã chia tay vợ cũ. Người chồng giải thích lý do chia tay là vợ cũ ngoại tình và H. đã tin tưởng, quyết định quay lại.

Trong thời gian yêu nhau, H. khẳng định mình được chồng yêu thương, chiều chuộng. Đồng thời cô cũng cùng anh này trang trải nợ nần, cho vay tiền trả nợ.

Đầu năm 2024, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Nhờ gia đình 2 bên cho vốn làm ăn nên 2 vợ chồng mở một quầy thuốc ở quê. Được một thời gian, chồng vẫn đi chơi trong khi mình đang bụng mang dạ chửa, H. chán nản nên bán quầy.

Cùng thời điểm đó, H. phát hiện chồng ngoại tình lần đầu tiên.

Người vợ trẻ sốc đến nỗi phải nhập viện cấp cứu trong đêm, lúc đó cô đang mang thai em bé được 36 tuần tuổi. Sau đó vì con cái và vì sợ tự làm tổn thương mình nên H. chọn im lặng, không dám hỏi hay nhìn lại sự việc.

H. từng tha thứ cho chồng khi anh này ngoại tình lần đầu tiên

Từ khi sinh con ra, chồng H. chỉ về nhà ở với con đúng 5 ngày đầu sau đó đi Hà Nội luôn. Lúc đó người chồng hứa rằng mỗi ngày sẽ gửi cho vợ 500k nhưng không thực hiện. Thay vào đó, anh này xin tiền bố mẹ đẻ, vay tiền bố mẹ vợ, xin tiền vợ, còn đòi tiêu cả tiền bỉm sữa của con.

“Đầy tháng của con thì hỏi ‘Con có tiền không cho bố xin” nhưng mình không cho vì đó là tiền bỉm sữa của con. Sau đó mình phải lấy tiền riêng của mình gửi cho để bây giờ chồng đi ôm cô gái khác” - H. nói.

Ngoài ra H. cho biết thêm chồng cô đã bán hết mọi thứ có giá trị, từ nhẫn cưới đến xe máy của vợ.

Tin nhắn vay tiền mà chồng gửi cho H.

Trưa 1/9, tức là trước khi đi chơi với người khác, chồng H. vẫn nhắn tin vay tiền bố vợ

Đến lần ngoại tình thứ 2 này, H. cũng không biết cô gái kia là ai, đang làm gì hay quen chồng mình như thế nào. Vì chuyện đã xảy ra đến lần 2 nên bản thân cô không sốc nữa nhưng cũng rất buồn dù không muốn khóc vì sợ khóc sẽ mất sữa cho con.

Về phía người chồng và cô gái kia, cả hai đã khóa các tài khoản MXH và chưa có bất kỳ phản hồi nào.