Vợ Ronaldo bị chê

Trang phục của người mẫu sinh năm 1994 tạo ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả khen cô vừa thanh lịch, vừa gợi cảm, trông đầy sức sống với vóc dáng đầy đặn, không chạy theo xu hướng "gầy trơ xương". Bên cạnh đó, một bộ phận đánh giá bộ đồ mà Rodriguez mặc giống trang phục công sở hơn để mặc trên thảm đỏ. Nó khiến bà mẹ 5 con già dặn hơn tuổi, cũng không hợp với bộ trang sức. Ảnh: Getty Images/Shutterstock.