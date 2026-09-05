Vợ Ronaldo bị chê Tú Oanh | 05/09/2026 10:45 Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn. Báo lỗi cho Soha Trang phục của Georgina Rodriguez trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice gây ra tranh cãi. Một số cư dân mạng khen ngợi, nhưng cũng có người chê không phù hợp sự kiện. Ngày 4/9 (giờ địa phương), Georgina Rodriguez xuất hiện tại buổi chiếu phim Mr Nelson, Did You Kill People? ở Sala Grande tại Venice. Cô gây chú ý khi mặc áo khoác vest cổ chữ V xẻ sâu màu xanh hải quân phối cùng chân váy xẻ lưng cùng màu và giày cao gót màu đen. Thiết kế ôm sát giúp vợ Ronaldo tôn đường cong. Ảnh: WireImage. Theo Daily Mail, Rodriguez đã tháo nhẫn đính hôn trị giá 3 triệu USD do Cristiano Ronaldo tặng, để đeo bộ trang sức kim cương Chopard khổng lồ. Ảnh: Getty Images. Trang phục của người mẫu sinh năm 1994 tạo ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả khen cô vừa thanh lịch, vừa gợi cảm, trông đầy sức sống với vóc dáng đầy đặn, không chạy theo xu hướng "gầy trơ xương". Bên cạnh đó, một bộ phận đánh giá bộ đồ mà Rodriguez mặc giống trang phục công sở hơn để mặc trên thảm đỏ. Nó khiến bà mẹ 5 con già dặn hơn tuổi, cũng không hợp với bộ trang sức. Ảnh: Getty Images/Shutterstock. Nữ diễn viên điện ảnh Pháp Marion Cotillard giản dị hết mức với áo quây và quần tây đen. Cô được khen ngợi trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 51. Ảnh: Shutterstock. Nữ diễn viên Brazil Marina Ruy Barbosa ngọt ngào trong chiếc váy cao cấp đến từ thương hiệu Miss Sohee. Siêu mẫu Ấn Độ Bhavitha Mandava "chơi lớn" với bộ cánh lấy cảm hứng từ hình tượng nàng tiên cá của Chanel. Theo Vogue, nhà mốt Pháp tốn 1.250 giờ để làm ra chiếc váy đính hơn 100.000 mảnh sequin. Ảnh: Vogue. Maggie Gyllenhaal - Chủ tịch ban giám khảo hạng mục tranh giải chính - diện váy Celine thiết kế riêng lệch vai, với phần chân váy bồng bềnh và đuôi váy ngắn. Bà dự thảm đỏ ra mắt phim A Place To Heal tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83. Sofia Boutella gây ấn tượng với ánh nhìn sắc lẹm, dù trang phục không quá nổi bật. Cô đến Venice để cùng đoàn phim ra mắt tác phẩm chính kịch Mỹ The Basics of Philosophy do Paul Schrader viết kịch bản và đạo diễn. Ảnh: Getty Images. Hoa hậu U45 đẹp nhất nhì Việt Nam sang Ấn Độ sống chậm, không dùng điện thoại, mạng xã hội Tags Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo Liên hoan phim Venice Marion Cotillard Marina Theo tienphong Copy link Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/vo-ronaldo-bi-che-post1873758.tpo Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha