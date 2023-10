Vợ quyết tâm ly hôn khi thấy chồng gọi mình bằng biệt danh 5 ký tự trong đoạn chat với bạn bè

Ly hôn có thể là một chuyện đau đớn và buồn bã. Ngoại tình , thiếu tin tưởng, giao tiếp kém, không chung quan điểm... là những lý do chính khiến các cặp vợ chồng ly hôn. Nhưng đối với người phụ nữ này, lý do ngỡ vô cùng nhỏ lại khiến cô ấy muốn kết thúc hôn nhân.

Một cô vợ viết bài đăng ẩn danh chia sẻ: Một ngày bình thường đã dẫn đến kết cục cuối cùng cho cuộc hôn nhân của cô ấy như thế nào. Con trai của họ lúc đó mới 2 tuổi và người phụ nữ không hề biết điều đó sẽ đến.

Tuy nhiên, trong bài đăng của mình, cô thừa nhận rằng mình nên làm như vậy dù mọi người có nói thế nào: “Kể từ thời điểm con trai chúng tôi chào đời, chồng tôi không có gì thay đổi. Anh ấy cực kỳ ghét phải nói cho tôi biết kế hoạch của anh ấy là gì”. Cô mô tả sự miễn cưỡng cứng đầu của chồng mình khi coi cô như người ở ghép trong ngôi nhà.

Sự tò mò xâm chiếm cô vào một buổi sáng khi điện thoại của chồng cô phát ra âm thanh không ngừng. Cô muốn kiểm tra xem có chuyện gì khẩn cấp không nên nhấc điện thoại lên chỉ để thấy cuộc trò chuyện nhóm nơi chồng cô và bạn bè của anh ấy đang lên kế hoạch đi chơi qua đêm.

Cô phát hiện ra chồng mình đã từ chối lời mời đi chơi của bạn bè. Anh ta đổ lỗi cho cô, nhưng ngay cả điều này cũng không phải là mấu chốt của vấn đề. Trong một tin nhắn gửi đi, anh ta viết: “Đừng nghĩ rằng tôi có thể đến được tối nay. SWMBO (viết tắt của cụm She Who Must Be Obeyed) sẽ không bao giờ để tôi đi”.

Cụm từ SWMBO hóa ra lại rất gây tổn thương rất lớn cho người vợ

Cô vợ có một câu hỏi hợp lý về SWMBO nghĩa là gì. Cô cho rằng nó ám chỉ cô, nhưng muốn biết ý nghĩa thực sự của nó.

Cô chia sẻ: “Và hơn nữa, anh ấy đã không hề hỏi tôi về đêm đó, vì vậy tôi rất khó chịu khi anh ấy đổ lỗi cho tôi. Tôi cầm điện thoại vào phòng tắm và hỏi chồng tôi SWMBO nghĩa là gì. Anh ấy không giận vì tôi đã nhìn vào điện thoại của anh ấy. Anh ấy hoàn toàn bất động khi phải giải thích tin nhắn cho tôi. ‘Nó có nghĩa là Người phải vâng lời’, anh ta nói một cách thản nhiên".

“Tôi cảm thấy như bị tát vào mặt”, cô vợ nhớ lại. Cô giải thích phản ứng của mình: “Đó không phải là vấn đề 'vâng lời' hay xin phép tôi như anh ấy thường phàn nàn. Anh ấy dùng 'xin phép' giống như anh ấy là một đứa trẻ và tôi là mẹ anh ấy. Cách xưng hô cũng thể hiện sự tôn trọng, nhất là những người trong gia đình với nhau”.

Nhiều người nhận ra, có lẽ đây chỉ là chi tiết thổi bùng ngọn lửa nhen nhóm bấy lâu trong lòng cô vợ. Trước nay (từ sau khi cô sinh con) anh đã không làm tròn trách nhiệm của người cha. Thậm chí cô luôn không hề được biết các kế hoạch, dự định của anh ta từ việc nhỏ nhất. Thế mới nói, phụ nữ rất giỏi chịu đựng nhưng khi đã quá giới hạn, họ sẽ dứt khoát và lạnh lùng hơn bao giờ hết.