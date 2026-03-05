Vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành Chủ tịch HĐQT hãng taxi Xanh SM

Ngày 4/3, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đã công bố thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo đó, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Phan Thành Long. Ông Nguyễn Văn Thanh tiếp tục giữ vai trò Tổng Giám đốc của doanh nghiệp.

GSM là đơn vị vận hành thương hiệu taxi Xanh SM thành lập năm 2023. Sau gần ba năm hoạt động, công ty đã tăng trưởng nhanh chóng và trở thành một trong những “kỳ lân công nghệ” mới của Việt Nam. Theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, Xanh SM hiện nắm giữ hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ trong nước.

Bên cạnh việc mở rộng hoạt động tại Việt Nam, GSM cũng đang tăng tốc vươn ra thị trường quốc tế như Lào, Indonesia và Philippines, đồng thời đặt mục tiêu thâm nhập thêm khoảng 10 thị trường mới trong năm 2026.

Mới đây, GSM thông báo đã hoàn tất việc nhận sáp nhập CTCP Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF). Sau thương vụ này, Xanh SM trở thành nhà cung cấp giải pháp giao thông vận tải có dịch vụ đa dạng nhất Việt Nam, từ taxi, xe ôm công nghệ, xe buýt điện, giao hàng, cho thuê - mua bán xe và đào tạo lái xe.

Vốn điều lệ của GSM cũng tăng lên khoảng 43.400 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 49,04%, phần còn lại thuộc sở hữu của các thành viên gia đình ông Vượng và Tập đoàn Vingroup.