Võ Nhật Linh đảm đang gói bánh chưng, gửi trọn yêu thương cho Phan Văn Đức khi phải thi đấu xa nhà ngày Tết

Trong khi không khí Tết Nguyên đán đang tràn ngập khắp mọi nhà, Võ Nhật Linh – bà xã của tiền vệ Phan Văn Đức vẫn đang miệt mài chuẩn bị những nồi bánh chưng xanh truyền thống. Tuy nhiên, Tết năm nay của gia đình nam cầu thủ thiếu vắng bóng dáng người trụ cột vì nhiệm vụ thi đấu cùng CLB CAHN.

Nhật Linh đã chia sẻ những hình ảnh giản dị nhưng đầy ấm áp khi cô tự tay chuẩn bị nguyên liệu và gói bánh chưng đón Tết. Trong bộ đồ mặc nhà đơn giản, "hot girl xứ Nghệ" vẫn khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng sự tháo vát, đảm đang.

Nhật Linh cùng gia đình gói bánh chưng (Ảnh: FBNV)

Sở dĩ gia đình Phan Văn Đức không thể đoàn viên đầy đủ trong dịp này là do lịch thi đấu dày đặc của CLB Công an Hà Nội (CAHN). Theo đó, Phan Văn Đức cùng các đồng đội phải lên đường sang Singapore để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) gặp đối thủ Tampines Rovers.

Phan Văn Đức bình luận dưới ảnh của vợ (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, trận đấu diễn ra vào đúng mùng 2 Tết, đồng nghĩa với việc nam tiền vệ sẽ phải đón giao thừa và những ngày đầu năm mới nơi xứ người. Đây không phải lần đầu Phan Văn Đức ăn Tết xa gia đình do đặc thù nghề nghiệp, nhưng sự hy sinh thầm lặng của anh và sự ủng hộ tuyệt đối từ vợ luôn khiến người hâm mộ xúc động.